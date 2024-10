Ana Rosa tilda de "cagón" a Jorge Javier Vázque tras dejarla plantada

Una de las prácticas habituales desde que Ana Rosa volviera el pasado mes de septiembre de sus vacaciones estivales es enlazar el inicio de su programa con el final de "El Diario de Jorge" y mantener una charla con el propio Jorge Javier Vázquez. Ayer, como cada día, se produjo la conversación entre ambos presentadores y de nuevo el maestro de ceremonias catalán declinó la oferta de participar en "TardeAr" para dar su opinión sobre la última polémica de Bárbara Rey y sus fotos con el Rey Emérito, aunque Jorge Javier sí realizó una valoración de las mismas en su blog personal.

Otra vez dice que no

Cuando el "Diario" del presentador catalán llegó a su fin, Ana Rosa apareció en escena y le tendió la mano a Jorge Javier, invitándolo a la tertulia VIP de su programa, como ya ocurriera tras el fallecimiento de Jimmy Giménez-Arnau, pero como ocurrió en aquella ocasión, ha decidido volver a dejar plantada a la presentadora vespertina de Telecinco, quien acusó de "cagón" al propio Jorge Javier.

"Hola Jorge, buenas tardes. Ayer ya viste lo de la noche Bárbara, bueno, Bárbara Rey impresionante, una gran cobertura, echó a todos los medios que estaban allí menos al nuestro, con lo cual podemos contar muchas cosas. Y además vamos a descubrir nuevos audios entre la artista y emérito, así que no te lo pierdas" espetó la presentadora de "TardeAr" quien obtuvo un no como respuesta. "Pues escucha, me voy corriendo al camerino a verte, gracias Ana Rosa", le respondió Jorge Javier. "Vente aquí", insistió Ana Rosa. "Es que tengo que hacer... ya te contaré", le replicó el presentador catalán, entre risas. "¡Qué cagón eres!", bromeó Quintana mientras Jorge se despedía de su audiencia hasta el día siguiente.

En "TardeAr" no, pero sí en su blog

Jorge Javier Vázquez ha compartido su opinión sobre las polémicas fotos del rey emérito y Bárbara Rey, vendidas por su hijo a una revista. En su blog de "Lecturas", el presentador admite que las imágenes no le sorprendieron tanto como los detalles ocultos del caso. Se mostró impactado por los chantajes mencionados en un programa de televisión, donde se habló de pagos millonarios a Bárbara Rey. Aunque reconoce que chantajear es negativo, considera que lo más grave es cómo se gestionó, involucrando a los servicios secretos y afectando la imagen de todos los implicados, incluido el Rey Juan Carlos I.