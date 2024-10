Primera hora sin cámaras para la pareja oficial de "Gran Hermano"

Nerea y Luis, tras confirmarse el pasado domingo que eran pareja en la vida real, disfrutaron de una hora sin cámaras dentro de la casa de Guadalix, un regalo por parte del programa de Mediaset que duró menos tiempo que los anuncios totales dentro de la gala límite 48 horas de "Gran Hermano", que deleitó a sus telespectadores con 82 minutos de publicidad, estableciendo un ritmo aburrido en una gala sin mucha tela que cortar y que evidencia que Telecinco tiene pocas alternativas en la franja del Access Prime Time ni del propio Prime Time para poder competir con otras cadenas.

Una gala insulsa por momentos

Soporífero es la palabra que mejor define a una gala que tampoco desveló grandes noticias dentro de la dinámica del concurso que, además del momento lascivo entre Nerea y Luis, contó con las declaraciones en plató de Elsa, la primera concursante eliminada por parte de la audiencia y la salvación de seis participantes que tienen asegurada su presencia dentro de Guadalix. Jorge Javier Vázquez pidió que todos los concursantes se agruparan en grupos de tres a cuatro personas para acceder juntos a la sala de expulsiones, revelando en ese terrible lugar la magnífica noticia para alguno de los concursantes, que conocieron su continuidad dentro del programa de Mediaset. Ruvens, Javier, Violeta, Óscar y Lucía tuvieron el privilegio de continuar dentro del concurso de la cadena de la carretera de Fuencarral y al finalizar la gala, tras miles y miles de anuncios, el conductor catalán sorprendió a todos los presentes con el nombramiento de Jorge como uno de los 17 concursantes oficiales del concurso.

Elsa regresó al plató con una mayor comprensión de las razones que pudieron haber llevado a su expulsión y respondió a diversas preguntas al respecto. Al ser consultada sobre sus críticas hacia Violeta cuando conversaba con Edi, explicó: "Sentía que no tenían los mismos sentimientos el uno hacia el otro. Creo que ella quería conocerle para algo más, pero él solo sentía atracción física". Durante la conversación, Elsa también se emocionó al recordar las palabras de Óscar, quien lamentaba haber terminado mal con ella: "Sentí que le hacía ilusión encontrar a una vasca en la casa. Me apoyaba mucho y siempre estaba pendiente de mí, por lo que me da pena cómo hemos acabado".

Además, reflexionó sobre lo sucedido con Maica, aclarando que este tema los distanció, aunque no hubo un conflicto real entre ellos, y expresó su deseo de tener una conversación fuera del programa. Al salir de la casa, una amiga le mostró algunos vídeos, lo que le permitió hacer autocrítica: "Me di cuenta de que me había pasado, y esas imágenes me hicieron pensar en cambiar un poco las formas". Jorge Javier aplaudió su reflexión, destacando que este tipo de crecimiento también forma parte de la experiencia en "Gran Hermano".