Marina Rivers cambia de opinión sobre Ana Rosa: "La llamé abuela..."

Marina Rivers, la estrella de TikTok que ahora también brilla en "MasterChef Celebrity", ha hablado abiertamente sobre su incursión en la televisión y su relación con la periodista Ana Rosa Quintana. Aunque inicialmente no estaba segura de cómo sería trabajar con la veterana comunicadora, la influencer ha confesado que la experiencia fue mucho más positiva de lo que esperaba. "Pensaba que no nos íbamos a caer bien, pero me equivoqué", afirmó en una entrevista para Informalia, señalando la conexión que ha forjado con Ana Rosa en el programa "TardeAR".

La joven también recordó cómo "la cagó" en su paso por "La Resistencia" al referirse a Ana Rosa como "abuela", un error que rápidamente fue perdonado por la periodista. "Es una persona súper cercana, siempre preocupada por mí, sobre todo por mis estudios", comentó Rivers, destacando el lado más humano de la presentadora. A pesar de su percepción inicial, Rivers admitió que Ana Rosa le ha enseñado muchas cosas en su corta pero intensa carrera televisiva.

Marina también habló sobre su participación en "MasterChef Celebrity", donde comparte fogones con personajes como Cristina Cifuentes e Inés Hernand. Aunque la influencer reconoció que su mayor motivación no fue el dinero, ya que "gano más haciendo lo mío", la oportunidad de explorar nuevos formatos televisivos le resultó atractiva. "Me agobié un poco, pero como soy una loca, dije: '¡Venga, sí!' y me apunté", confesó.

A pesar de sus múltiples proyectos, Marina Rivers parece decidida a seguir vinculada al espacio de Ana Rosa. "Me encanta estar en 'TardeAR'. Ana Rosa es una titana de la televisión y le agradezco mucho todo lo que me ha enseñado", concluyó la joven, dejando claro que su debut en el mundo de la televisión ha sido un viaje de aprendizajes inesperados y conexiones personales más allá de las cámaras.