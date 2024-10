Jorge Javier Vázquez carga contra el rey Juan Carlos: "Todos hemos pagado..."

Durante la última emisión de 'El Diario de Jorge', Jorge Javier Vázquez ha protagonizado un momento que ha dado mucho de qué hablar. El presentador de Telecinco, conocido por su estilo directo y sin filtros, ha aprovechado el cruce habitual entre su programa y 'TardeAR', conducido por Ana Rosa Quintana, para soltar una crítica contundente hacia el rey emérito Juan Carlos I. En un intercambio de bromas que pronto ha derivado en un comentario más serio, Jorge Javier Vázquez ha expresado su indignación por los escándalos del exmonarca, refiriéndose a los recientes casos en los que ha sido vinculado con Bárbara Rey.

El programa se desarrollaba con normalidad, cuando el expresentador de 'Sálvame', al final de su espacio, ha empezado a bromear con Ana Rosa Quintana sobre los temas del día. En un primer momento, han hecho referencias humorísticas a los temas ligeros tratados en el programa, como la historia de dos hermanos que no se habían visto en ocho años por no saber con quién dejar a su perro. "Estoy a punto de ofrecerles mi casa. O incluso la tuya, que es más grande", ha bromeado Jorge Javier. Ana Rosa le ha seguido el juego, respondiendo: "¡No! No, no. La tuya es mucho más grande que la mía, como tres veces más. Pero eso es lo que tenéis las estrellas".

Sin embargo, el tono del intercambio ha cambiado drásticamente cuando Ana Rosa ha adelantado uno de los contenidos que tratarían en 'TardeAR': "Hoy, contenido explosivo. Desvelamos nuevas conversaciones del rey y Bárbara Rey, no digo más". Ante esta revelación, Jorge Javier se ha mostrado sorprendido y ha expresado su deseo de seguir en los formatos de tertulia social, donde podría dar su opinión sobre estos temas. "Oye, yo porque ya no estoy haciendo este tipo de programas y me estoy quedando sin sitios para opinar", lamentó el presentador.

Jorge Javier Vázquez y Ana Rosa Quintana Mediaset

A continuación, Jorge Javier Vázquez no ha dudado en compartir su pensamiento sobre el rey emérito, lanzando una dura crítica: "Menudo sinvergüenza el rey, que le hemos pagado todos los españoles sus líos". Este comentario refleja el malestar que han generado los escándalos en torno a Juan Carlos I en una parte de la sociedad española, y Jorge Javier Vázquez, fiel a su estilo, no ha tenido reparo en manifestarlo de manera clara y directa en pleno directo. Tras escuchar el comentario del presentador sobre su falta de espacios para opinar, Ana Rosa Quintana ha aprovechado la ocasión para invitarle de nuevo a su programa: "Jorge, tú tienes un sitio donde opinar siempre que quieras. Esta es tu casa". Aunque no es la primera vez que la presentadora le ofrece un lugar en 'TardeAR', en esta ocasión, Jorge Javier Vázquez ha parecido más receptivo que nunca, respondiendo con entusiasmo: "Ahí quiero ir, ahí quiero ir".