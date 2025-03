Anabel Conde muestra su apoyo a Melody para Eurovisión 2025

El pasado viernes 28 de marzo de 2025, el Teatro Monumental de Madrid llevó a cabo un concierto homenaje de la Movida Madrileña en el que participó Anabel Conde. Por ello, y aprovechando la oportunidad, una reportera del programa de TVE, 'D Corazón', acudió al lugar para poder conversar un rato con la cantante malagueña.

Su objetivo era conocer la valoración que hace Anabel Conde de la representante española para Eurovisión 2025: Melody. De hecho, en esta próxima edición se van a cumplir 30 años de su actuación en el festival. Hay que recordar que en el año 1995, gracias a la canción "Vuelvo conmigo", logró uno de los mejores resultados de España: segunda posición.

Un importante apoyo

Por ello, seguro que la cantante sevillana que acudirá en los próximos meses a Basilea (Suiza) está muy contenta al escuchar las buenas palabras que le ha dedicado Anabel Conde. "Es una artista de verdad, de raza, totalmente. Espero que quede en el top 10", apuntó. Además, valoró su participación en Eurovisión: "Me siento muy feliz por aquella experiencia. Fue increíble. Era la última en las apuestas y, fíjate, al final tuve un segundo puesto. Es algo que no se ha vuelto a alcanzar".

Por otro lado, también aprovechó la oportunidad para explicar cuál es su trabajo actualmente: "Seguí estudiando. Ahora mismo, soy maestra de música y de inglés. Decidí pasar a ser docente, porque siempre me había hecho ilusión, desde pequeñita. Me gustan mucho los niños y me gusta mucho cantarles. Soy muy afortunada y no lo cambiaría por nada".

Algunas críticas

Tras esta conexión, el programa 'D Corazón' continuó hablando sobre Melody y su actuación en Eurovisión 2025. De hecho, ya se conoce la posición en la que va a cantar en la primera semifinal del festival. Igualmente, pusieron en valor los cambios impulsados por RTVE para mejorar la canción "Esa Diva" y mostraron su apoyo a la artista española.

Hay que tener en cuenta que, en las últimas fechas, también se han producido algunas declaraciones en contra de la cantante. Por ejemplo, es el caso de Rayden. Hace unos días, tal y como os hemos contado en LA RAZÓN, puso en cuestión su victoria en el concurso: "Fue raro que ganase el Benidorm Fest".