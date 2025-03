'De Viernes' logra romper el silencio del personaje del corazón más buscado en estos momentos

El exfutbolista Jota Peleteirohablará por primera vez en televisión este viernes 28 de marzo en 'De Viernes', el programa de Telecinco que se ha convertido en escenario de algunas de las entrevistas más mediáticas del momento. Peleteiro responderá a las duras declaraciones de su expareja, Jessica Bueno, quien hace unas semanas relató en el mismo espacio los detalles de su tormentosa separación y las supuestas infidelidades que marcaron el final de su matrimonio.

La presencia de Jota Peleteiro en 'De Viernes' ha despertado gran interés, no solo por ser su primera aparición en un plató de televisión, sino porque llega tras el impactante testimonio de Jessica Bueno. La modelo y exconcursante de 'Gran Hermano VIP' aseguró haber descubierto la infidelidad de su entonces marido a través de mensajes y fotografías comprometedoras. Además, relató cómo la crisis matrimonial la llevó a un profundo estado de angustia.

Jessica no ha tardado en reaccionar al anuncio de la entrevista de su exmarido. A través de un comentario público, ha cuestionado sus intenciones: "Es un hombre con tanto misterio y todo lo ha hecho tan mal… No sé si lo hace por dinero, querrá limpiar su imagen", ha expresado con contundencia. Sin embargo, ha dejado claro que no teme lo que pueda decir: "No tengo ningún miedo". Por su parte, Peleteiro tendrá la oportunidad de dar su versión de los hechos y responder a las acusaciones que su expareja hizo en televisión. Entre otros temas, se espera que hable sobre su separación, la complicada situación legal en la que se encuentran debido a la custodia de sus hijos y su nueva vida como empresario.

Jessica Bueno también estará en el plató

Uno de los momentos más esperados de la noche será la posible confrontación entre Jota Peleteiro y Jessica Bueno. La modelo estará presente en el plató del programa de Santi Acosta y Beatriz Archidona para responder en directo a las declaraciones de su exmarido. Se desconoce si ambos coincidirán cara a cara, pero la expectación es máxima ante lo que podría convertirse en uno de los momentos más tensos de la televisión reciente.

Además de la entrevista a Peleteiro, el programa contará con otros contenidos destacados. María Jesús Ruiz celebrará el 21.º aniversario de su coronación como Miss España, haciendo un repaso por su carrera y su vida personal. También se abordarán las últimas novedades sobre 'Supervivientes 2025', con imágenes inéditas que analizarán colaboradores como Carmen Borrego y Olga Moreno. Por otro lado, Terelu Campos regresará al programa de Mediaset para hablar de su reciente participación en el reality que se desarrolla en Honduras y responder a las críticas recibidas. También comentará algunos asuntos familiares, como el viaje de su hija Alejandra Rubio a Italia y las polémicas declaraciones de Edmundo Arrocet en sus próximas memorias.

'De Viernes' Mediaset

Con este potente menú de contenidos, 'De Viernes' se prepara para una noche de máxima audiencia en la que el testimonio de Jota Peleteiro podría cambiar la percepción pública sobre su mediática separación. La cita será este próximo viernes 28 de marzo a las 22:00 horas en Telecinco.