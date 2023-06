La anécdota de Jenifer Lawrence en un avión que enmudeció al plató de 'El Hormiguero'

'El Hormiguero' recibió anoche a los actores estadounidenses Jennifer Lawrence (que regresaba al programa de Antena 3) y Andrew Barth Feldman que estrenan en cines la película 'Sin malos rollos' el próximo 23 de junio. En esta singular comedia, Lawrence interpreta a una mujer que acepta una curiosa oferta de trabajo por la que debe salir con el introvertido hijo de 19 años de una adinerada pareja.

Hablaron con Pablo Motos de la adicción a los móviles: "Hacen falta momentos para desconectar: por eso me encanta volar y estar sin cobertura en el teléfono", afirmó Jenifer Lawrence, quien, a renglón seguido, confesó que "pierdo dos móviles al año".

La intérprete estadounidense aseguró que es mucho de meter la pata, y Barth Feldman confesó que "soy la persona más torpe que conozco". Lawrence una vez confundió a una señora con Lizz Taylor: "me estaba felicitando y yo, no sé por qué, decidí que era Elizabeth Taylor". "Y esa mujer me vio contar la anécdota en un programa y escribió a este diciendo que se había reído, era muy maja". "Se me rompió un colmillo y tuve que hacer 'Don't look up' mellada con Leonardo di Caprio delante".

Hablando de actrices, el presentador sacó a colación a Meryl Streep, a quien conoce y, por ello, Motos siente envidia: "Tengo su número de teléfono. Cuando grabé con ella me propuse no molestarse, pero fue majísima, acabamos hablando de casas".

Para el joven actor, Robin Williams es su intérprete favorito, "aunque no tenga nada que ver con esta peli, lo adoro". Para ella, Julia Louis Dreifus es su referente: "Adoro 'Seinfeld'.

En otro orden de cosas, la actriz norteamericana afirmo que volar le cuesta, "no soy nada fuerte en el tema de los aviones: estuve a punto de morir una vez que fallaron los dos motores". Para estar giras en las que hay tantos vuelos "siempre estoy tensa y no me relajo hasta que llegó a casa", comentó la protagonista de 'Los juegos del hambre'.

A Andrew lo descubrieron los productores en un musical de 'Ratatouille' en TikTok: "Tuvo millones de visitas y yo me parecía mucho al actor de 'Ratatouille". Además, en la película ha dejado su granito de arena, ya que es músico, y canta y toca el piano en la película: "versiono un tema y es bastante emocionante".