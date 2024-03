Bertín Osborne se desata: “¿Maratón sexual? Lo hago también”

Bertín Osborne ha disfrutado de unos días de respiro, pero su regreso a los titulares es por la puerta grande. Este viernes, Gabriela Guillén ha reaparecido para presentar oficialmente la demanda de paternidad contra el cantante. A la vez, se habla de un giro inesperado en su actitud y que desea ejercer de padre del recién nacido. Pero también el artista ha vuelto a la primera plana informativa por iniciativa propia, al conceder una jugosa entrevista en la que las revelaciones sexuales están dando mucho que hablar. El exmarido de Fabiola Martínez realizaba una colaboración publicitaria con las clínicas ‘The test’, charlando abiertamente y sin tabúes sobre la sexualidad masculina, además sobres sus propias experiencias íntimas.

El también presentador ha cumplido con creces a la hora de hablar sin remilgos sobre su activa vida sexual, llegando incluso a hacer declaraciones como: “¿Maratón sexual? Lo hago también”. Por supuesto, la repercusión de sus palabras está animando el debate en las redes sociales, pero también de los platós de televisión. Así ha sucedido en ‘Vamos a ver’, donde han mostrado algunos de los extractos de una entrevista que va a seguir dando mucho que hablar, pues aún no se ha emitido en su totalidad. Pero ya solo los adelantos están causando furor.

“Ha reaparecido para hablar de sexo, es la imagen de unas clínicas de salud masculina y, entre otras cosas, habla de gatillazos e infidelidades”, daba paso al vídeo Adriana Dorronsoro. En el avance que sirve de cebo de la entrevista, Bertín Osborne reconoce que “una vez tuve un gatillazo”, lo que es mérito de orgullo a sus 69 años. Eso sí, aunque en el terreno sexual parece no tener queja alguna, en el sentimental sí que encuentra un punto negativo: “Enamorarse es imposible… Yo nunca me enamoro. No sé lo que es enamorarse”. Unas palabras que pueden hacer mucho daño a muchas mujeres, especialmente las que han pasado muchos años a su lado y han formado una familia junto a él.

Fabiola Martínez y Bertín Osborne GTRES

Bertín Osborne conoció a una chica del público

Pero Pepe del Real subía la apuesta al contar los detalles de cómo fue la entrevista de Bertín Osborne para las clínicas de las que es imagen. Parece que tan suelto se mostró durante la grabación del espacio, que conectó muy bien con el público. Especialmente con una chica, que según el periodista terminó llevándose su número de teléfono.

“El día que se graba ese encuentro a mí me cuentan que podría salir una nueva ilusión por parte de Bertín Osborne. Me cuentan que en esa grabación aparece el conductor del programa y varias chicas que le pregunta sobre la virilidad a él. En las pausas, Bertín se acerca a dos de las chicas y empieza a tontear con ellas. Hay una de las chicas que se pasa el teléfono con él”, detalla el colaborador de ‘Vamos a ver’, desvelando con ello el punto en el que se encuentra el cantante tras haberse convertido, todavía bajo presunción, en padre.