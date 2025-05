Begoña Villacís se sincera sobre el asesinato de su hermano: "En la vida hay que sufrir"

Begoña Villacís ha concedido una entrevista en exclusiva a Sonsoles Ónega tras haber perdido a su hermano el año pasado. La que fuese vicealcaldesa de Madrid de 2019 a 2023 ha compartido cómo vivió este trágico incidente, en el que su hermano Borja perdía la vida tras ser asesinado a tiros.

Era el pasado 4 de junio de 2024, cuando el hermano de Villacís aparecía muerto en una carretera entre Fuencarral y El Pardo, lo que a simple vista llevaba a pensar que podría tratarse de un ajuste de cuentas. Un día que marcaba la vida de Begoña y su familia para siempre, y admite que a día de hoy sigue conmocionada.

Captura de Begoña Villacís en 'Y ahora Sonsoles' Antena 3

Begoña Villacís recuerda el asesinato de su hermano

Respecto a la reacción que tuvo en ese momento, ella asegura que "apagó la tele y se volcó por completo con sus padres". Además, ha contado cómo se enteró de lo sucedido y parece que fue el alcalde de la Comunidad de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, el que se ponía en contacto con ella. "Me enteré porque me llamó Almeida y fui yo la que se lo contó a mis padres", ha explicado en 'Y ahora Sonsoles'.

"Para mi lo único importante es mi familia, mi entorno, y tengo la suerte de tener muy buenos amigos, por lo que no he visto ninguna de las falsedades que se han contado", destaca Begoña. "Afortunadamente, mis padres son creyentes y eso les ha ayudado a tener mucha entereza", sostiene al respecto de cómo han asimilado este durísimo golpe. "Cada uno lo vive a su manera y yo decidí no anestesiarme".

Tal y como ha reconocido la política, ella considera que en la vida "hay veces en las que hay que sufrir". Justo por eso, prefirió dejar a un lado sus propios sentimientos y enfocarse en lo que sentían "sus padres o sus hijas". "Yo me cuido, cuidando".