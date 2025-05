'Y ahora Sonsoles' apuesta por Isabel Rábago para competir con el estreno de 'La familia de la tele'

Isabel Rábago se ha estrenado hoy como colaboradora estrella en 'Y ahora Sonsoles' tras su polémico despido de Telecinco hace ya unos meses. Así, la periodista se ha estrenado en el programa de Sonsoles Ónega, justo el mismo día en el que 'La familia de la tele' aterriza en RTVE. Una estrategia que les permita competir con los movimientos que se están llevando a cabo en la cadena pública.

Isabel Rábago en 'Y ahora Sonsoles' Antena 3

Isabel Rábago ficha por 'Y ahora Sonsoles'

De ese modo, Rábago se une al resto de equipo, compuesto por numerosos rostros de Telecinco entre los que destacan Beatriz Cortázar, Paloma García-Pelayo o Pilar Vidal. La noticia del despido de Isabel pillaba a muchos por sorpresa, ya que los motivos no quedaban muy claros. De hecho, en este tiempo la periodista ha procurado mantenerse apartada de la pequeña pantalla y ha guardado silencio. Aunque, eso sí, daba a entender de manera misteriosa que "la intrahistoria iba a ser contada...".

El comentado despido de la periodista

"En el listado final de los tertulianos de 2025 no aparece Isabel Rábago, que no logró superar el filtro y su participación ha sido descartada", anunciaban desde 'El Confidencial' en su momento. De lo que no cabe duda, es de que el fichaje de la tertuliana se ha dispuesto para reforzar la presencia 'Y ahora Sonsoles' en las tardes, aunque todavía se desconoce si Rábago terminará formando parte también de otros programas de la cadena como 'Espejo Público'. Y es que cabe recordar que en el espacio presentado por Susanna Griso ha quedado un hueco vacío tras la marcha de Laura Fa.