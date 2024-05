Mediaset despide fulminantemente a Arantxa de Sol tras su presunta agresión a Ángel Cristo

La larga sombra de Ángel Cristo seguirá nublando el futuro de Arantxa de Sol, cuyas semanas han sido nefastas para la pareja de Finito de Córdoba. Después de ser mil y un rifirrafes con el hijo de Bárbara Rey en la playa de Honduras, ser expulsada por la audiencia, ser asediada en su regreso a España, no recibir el apoyo público de su pareja y una fuerte discusión con Ana Herminia, pareja actual de Cristo y con quién se rumorea que tuvo un idilio romántico Finito de Córdoba, hay que sumarle a todo esto otro clavo más a la cruz de Arantxa, una estaca que marcará su futuro en los platós de televisión.

Mediaset, tajante

Tras conocer, a través del testimonio llevado a cabo ayer por Arantxa del Sol en ‘Supervivientes. Conexión Honduras’, el incidente protagonizado por la ex concursante con Ángel Cristo Jr., Mediaset España, en cumplimiento de su Código Ético, ha decidido no volver a contar con la exparticipante en las galas del reality, así de contundente fue el comunicado que emitió ayer “Supervivientes” asegurando que la decisión con Arantxa de Sol estaba tomada y que dejaría de contar con ella para futuras galas del reality.

Contexto de la polémica

El grupo audiovisual ha anunciado que Arantxa del Sol no regresará a las galas de 'Supervivientes' después de un incidente que generó controversia. La ex presentadora, quien había regresado a la televisión tras años de ausencia, se vio envuelta en un altercado con Ángel Cristo durante un episodio en una lancha. Aunque la situación no fue captada por las cámaras, Arantxa reveló el intercambio de insultos y una supuesta agresión física. A pesar de la falta de acciones legales por parte de Ángel, la revelación del incidente generó una gran controversia entre los espectadores, quienes exigieron medidas disciplinarias. En respuesta, Telecinco ha decidido despedir a Arantxa en conformidad con su Código Ético, buscando preservar la imagen del programa.