Joaquín Prat critica el trato de 'Supervivientes' hacia Arkano

Joaquín Prat ha vuelto a criticar abiertamente la gestión del programa 'Supervivientes 2024' respecto a la situación límite del rapero Arkano, quien pidió abandonar el concurso debido a su salud mental. El presentador de 'Vamos a ver' cuestionó la falta de empatía y el modo en que la dirección del reality intentó retener al concursante, pese a su evidente estado de desesperación.

Arkano, conocido por su carrera como rapero, conmovió a la audiencia de 'Supervivientes: Conexión Honduras' al expresar su deseo de abandonar el concurso a pocas semanas de la final. "No quiero estar aquí, es que no quiero estar aquí y ya está. No tiene sentido para mí, he llegado a mi límite. Ya está. Que no quiero. Es tiempo perdido para mí estar aquí y es tiempo que no vuelve. Quiero hablar con el programa para que me digan cuánto tengo que pagar de penalización para irme de aquí. Joder, qué mierda es esto. No quiero estar aquí, no puedo. No puedo, me quiero ir. Esto es un infierno. Quiero estar bien. Quiero ir a terapia, lo necesito", clamó Arkano, visiblemente afectado.

En 'Vamos a ver' de Telecinco, Joaquín Prat no dudó en manifestar su opinión sobre lo sucedido. "Es un grito de desesperación tan desgarrador que es imposible no empatizar con él. Él ha dicho ‘hasta aquí he llegado, ya sobro, necesito a los míos’. Dice que quiere ir a terapia", comentó Prat, criticando que 'Supervivientes' intentara retener al rapero en el programa a pesar de su evidente angustia. El presentador no fue el único en comentar la situación. Alessandro Lequio y Isabel Rábago también expresaron su preocupación. Lequio mencionó que la situación de Arkano reflejaba "un proceso básico y fundamental que va más allá del concurso", mientras que Rábago señaló que "le han venido a visitar sus demonios, que los tenemos todos, y por eso quiere marcharse".

A pesar de los intentos del programa para retener a Arkano, incluyendo la promesa de una visita de su madre, la situación ha dejado en evidencia la presión que enfrentan los concursantes. Sandra Barneda, presentadora de las galas de los domingos, reiteró que Arkano "no debía sentirse en una prisión" y que, si necesitaba irse, podía hacerlo, aunque le pidió que "aguantara 48 horas más".

Arkano, quien ha sido abierto sobre sus problemas de autoestima y salud mental, y ha trabajado en iniciativas para ayudar a jóvenes con problemas similares, dejó claro que su bienestar mental "era prioritario". Su solicitud para abandonar el programa pone de relieve la importancia de escuchar y respetar las necesidades de los concursantes, especialmente en situaciones de estrés extremo. Joaquín Prat concluyó su crítica resaltando la necesidad de empatía y apoyo para aquellos que, como Arkano, enfrentan problemas de salud mental en entornos de alta presión. "Creo que hay concursantes que se merecen que se les escuche cuando piden salir de ahí", sentenció, cuestionando la postura del reality show y defendiendo el derecho de Arkano a priorizar su bienestar.