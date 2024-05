Ana Herminia, tajante en su cumpleaños más triste sin Ángel Cristo: “Entre cielo y tierra no hay nada oculto”

Ana Herminia ha sido uno de los personajes que más polémica ha levantado en los últimos meses. Todo comenzaba cuando se sentó en el programa “De Viernes” para desvelar algunos detalles muy duros sobre el pasado de su pareja, Ángel Cristo Jr, y lanzar contundentes ataques a Bárbara Rey. La presión mediática se ha intensificado mucho desde que Ángel emprendiera su aventura televisiva en “Supervivientes 2024” y ha sido la propia Ana la que llegaba a darle la razón a la vedette sobre que la industria del entretenimiento, y en concreto la del mundo del corazón, puede llevarte a lo más alto, pero puede destruirte muy fácilmente.

Durante la última semana la decisión que habría tomado la pareja del superviviente fue clara: no quería saber nada de los platós de televisión ni siquiera cuando le tocara el turno de defender a Ángel Cristo en esta edición de “Supervivientes”. Y es que ha sido demasiado para ella sumar la decisión de Bárbara Rey y Sofía Cristo, a su enfrentamiento con Arantxa del Sol y a los rumores que apuntan a una relación entre la venezolana y Finito de Córdoba.

Ana Herminia De viernes

Este lunes Ana Herminia está de cumpleaños, su celebración más triste alejada de Ángel Cristo. No sería la primera vez que el hijo de la vedette envíe algún mensaje a su prometida; sin embargo, ayer no pudo ser uno de esos días: “Lo silenciaron, ¿no te diste cuenta?”, le espetó Ana a la reportera que le preguntaba sobre esta tensa situación. Lo cierto es que Ángel siempre ha sido un gran apoyo para ella y está deseando que vuelva a España porque “estoy destrozada”, exponía la venezolana. Los rumores y polémicas han podido finalmente con ella, aunque ha desmentido por activa y por pasiva que tuviera una relación de algún tipo con Finito de Córdoba: “No hubo ninguna relación más allá de una amistad. Es mi amigo y le quiero un montón y se ha hecho mucho daño”, zanjaba antes de añadir que entendía la actitud de Arantxa “por una parte, pero por otra parte no lo voy a entender jamás”. No ha querido seguir hablando sobre el tema y ha expuesto que no hay nada más que hablar, porque todo se ha dicho ya: “Entre cielo y tierra no hay nada oculto, es lo único que puedo decir”, concluía.