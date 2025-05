Carlos Alsina expone al PSOE: "Aún no ha aclarado qué vínculo mantiene con Leire Díez en el caso Koldo"

La aparición de 'Fontaneros' en el entorno del Partido Socialista Obrero Español han vuelto a generar polémica dentro del seno del Gobierno de Pedro Sánchez y este tema ha acaparado todas las tertulias televisivas de los principales magacines de actualidad de la pequeña pantalla de nuestro país. Entre todos ellos, ha destacado la intervención de Carlos Alsina, locutor estrella de Onda Cero, en 'Espejo Público' de Antena 3.

Muchas cuestiones sin resolver

En 'Espejo Público', Carlos Alsina relató estar impactado tras conversar con el abogado Jacobo Teijelo, quien participó en una reunión clave en febrero de 2024 junto a Leire Díez Castro, periodista de investigación. Teijelo sostuvo que Díez estaba investigando mafias policiales relacionadas con la Guardia Civil y que acompañaba al empresario Pere Dolcet. Lo que más inquieta, según el abogado, es la existencia de una grabación de esa conversación, cuya filtración apunta, sin confirmarlo, a la UCO. Alsina planteó que la grabación no se hizo en el despacho, sino al otro lado de una videoconferencia, ya que se escucha nítidamente a Hamlyn, el empresario implicado, mientras que los demás participantes suenan como si hablaran desde una conexión digital. El abogado intenta instalar la idea de que su despacho ha sido espiado, aunque Alsina aclara que no tiene pruebas. Se cuestiona, además, por qué una periodista no identificada formalmente podía proponer pactos con la Fiscalía y negociar con Hacienda, algo fuera de su competencia. Leire Díez se presentó en esa conversación haciendo ofertas como si tuviera poder para sentar a la Fiscalía, lo que genera dudas sobre su rol y credibilidad.

Alsina y Griso analizaron también el hecho de que Teijelo, supuestamente intentando convertirse en el abogado de Hamlyn (quien tiene como letrado a José Antonio Choclán, también abogado de Víctor de Aldama), permitiese que una periodista participara en una reunión tan delicada. Choclán es conocido por su habilidad para negociar pactos con la Fiscalía, lo que añade otra capa de sospecha. Si Teijelo buscaba captar al cliente, ¿por qué involucrar a una periodista que proponía acuerdos en plural? La relación de Leire Díez Castro con Pérez Dolcet y su posible vinculación con la denominada "mafia policial" deja muchas incógnitas. Además, Alsina cuestionó qué vínculo real tiene Díez con el PSOE, considerando que se la ha señalado como la persona que habría convencido a Koldo García para cambiar de abogado, supuestamente bajo influencia del propio partido. También recordó un presunto intento de chantaje al Gobierno con grabaciones comprometedoras, posiblemente impulsado por el entorno de Koldo. ¿Ha mantenido el Partido Socialista contacto con él? ¿Ha intervenido o sugerido estrategias legales? Alsina pidió claridad a la dirección nacional del PSOE, mencionando a figuras como Santos Cerdán y María Jesús Montero, exigiendo que respondan si han tenido algún tipo de contacto o influencia en el desarrollo del caso Koldo. Según Alsina, no se trata de teorías conspirativas, sino de preguntas legítimas que aún no han recibido una respuesta pública y transparente.