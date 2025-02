Carlos Quílez y Sonsoles Ónega se emocionan con la historia de una nueva víctima de la 'estafa del amor'

El periodista Carlos Quílez ha mostrado su conmoción tras escuchar el testimonio de Eva, una mujer de 70 años que ha acudido al programa 'Y Ahora Sonsoles' para relatar su experiencia con una presunta estafa amorosa. La invitada ha confesado que lleva tiempo enviando dinero a un hombre al que conoció por internet y con el que, a pesar de nunca haberlo visto en persona, creía mantener una relación sentimental.

Según ha explicado Eva, este hombre, identificado como Donald, la conquistó a través de redes sociales y aplicaciones de mensajería. Durante meses, le enviaba fotografías de su día a día y le contaba detalles de su vida familiar y laboral. Con el tiempo, Donald comenzó a pedirle dinero para hacer frente a diferentes situaciones, asegurando que se encontraba en apuros económicos. En un principio, Eva accedió a transferencias pequeñas de entre 500 y 1.000 euros, pero las cantidades fueron aumentando progresivamente.

Una de las historias que Donald le contó fue que había viajado a Turquía para visitar a sus hijos y que, inesperadamente, había terminado en prisión. Eva, convencida de su amor, no dudó en ayudarle económicamente. Posteriormente, Donald alegó problemas de salud que requerían costosos tratamientos médicos, por lo que ella continuó enviándole dinero hasta alcanzar la asombrosa cifra de 150.000 euros. Para ello, incluso vendió su casa y, en la actualidad, solo le quedan 130 euros en su cuenta bancaria. El relato de Eva ha causado un gran impacto en el plató, especialmente en la presentadora Sonsoles Ónega, quien no ha podido ocultar su asombro y ha expresado su convicción de que la invitada ha sido víctima de una estafa. "Yo creo que la están engañando", le ha dicho con contundencia. Sin embargo, Eva se ha mostrado reticente a aceptar esta posibilidad, asegurando que, independientemente del desenlace, ha vivido todo este tiempo "con mucha ilusión".

Eva junto a Sonsoles Ónega en 'Y ahora Sonsoles' Atresmedia

Ante la negativa de la mujer a denunciar, Carlos Quílez ha intervenido para ofrecerle su apoyo y convencerla de acudir a las autoridades. "Yo me comprometo a acompañarla a la policía a denunciar", ha declarado el periodista de Antena 3 especializado en sucesos. Quílez ha explicado que este tipo de fraudes afectan a muchas personas, especialmente a mujeres, y que los estafadores se aprovechan de la vulnerabilidad emocional de sus víctimas. Durante la conversación, Eva también ha revelado que su familia desconoce por completo la situación, lo que ha añadido otro nivel de preocupación a su caso. Pese a su difícil situación económica, la mujer ha manifestado que no le importa si no recupera el dinero, aunque, de ser posible, preferiría hacerlo.

Finalmente, la invitada ha aceptado la posibilidad de investigar más sobre su supuesto enamorado y, gracias al apoyo de Quílez, podría dar el paso de interponer una denuncia. Su caso pone en evidencia el peligro de las estafas del amor, un fenómeno que sigue afectando a muchas personas y que en ocasiones las deja en una situación económica y emocional devastadora.