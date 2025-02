"Menos mal que he caído de frente": Sonsoles Ónega sufre un gran susto en directo

Sonsoles Ónega ha vivido este lunes por la tarde un inesperado incidente en pleno directo de 'Y ahora Sonsoles', el programa vespertino de Antena 3. Mientras regresaba a su mesa tras despedir a la cantante María del Monte, la periodista ha tropezado con un escalón y ha terminado en el suelo.

Nada más caer, Ónega ha intentado tranquilizar al público y a sus compañeros con un "Tranquilos", mientras culpaba a sus tacones de lo ocurrido. De inmediato, parte del equipo ha acudido a socorrerla, y la colaboradora Pilar Vidal ha reaccionado con preocupación: "Se ha hecho daño fijo". Sin embargo, lejos de dramatizar, la presentadora ha optado por tomarse la situación con humor. "¡Ay, qué me mato!", ha exclamado entre carcajadas mientras intentaba incorporarse. Su compañero Antonio Naranjo, testigo de la escena, no ha dudado en bromear: "Se cae bastante bien, todo hay que decirlo".

A pesar del golpe, Sonsoles ha asegurado que estaba bien, aunque su expresión dejaba entrever cierto dolor. Poco después, su amiga María del Monte, al enterarse de lo sucedido, ha vuelto al plató para comprobar su estado. Al ver que todo se había quedado en una anécdota, ha descargado su 'indignación' contra el suelo con un divertido comentario: "Toma, toma, toma, que eres muy malo y muy feo". La caída ha sido un momento inesperado que ha sorprendido tanto a la audiencia como a los colaboradores del programa. Durante la tertulia del corazón, Nacho Gay ha comentado: "Oye Sonsoles, me han dicho que te has caído en el plató", mientras Pilar Vidal preguntaba con preocupación: "¿Cómo estás?". Sonsoles Ónega, con su habitual desparpajo, ha respondió: "La verdad que bien, pero no he visto aún mi caída". Sin embargo, sus compañeros no han tardado en mostrársela en repetición. "No por favor, qué vergüenza", ha exclamado la presentadora tapándose los ojos.

El vídeo de la caída no ha tardado en convertirse en objeto de bromas entre el equipo del programa. "Esto se va a hacer viral, Sonsoles. En redes el programa lo va a subir", ha afirmado Pilar Vidal, a lo que Nacho Gay ha añadido: "Este vídeo te va a perseguir unos días". Por su parte, Sonsoles Ónega, resignada, ha reconocido que la situación podría haber sido peor. "Menos mal que he caído de frente, porque si lo hago hacia atrás, me habría golpeado con la mesa", ha comentado. También ha confesado que no era su primer tropezón en la semana: "Ayer me caí cruzando un paso de cebra en Madrid. Me pisé los bajos del pantalón, frené con la barbilla y estuve a punto de romperme los dientes". Pese a todo, la presentadora de Atresmedia ha decidido continuar la emisión con normalidad y restar importancia al accidente. "Ha habido un momento en el que he dicho 'corten', pero esto es en directo", ha concluido con una sonrisa. Afortunadamente, el incidente no pasó de un susto y unas risas, dejando un momento televisivo que, sin duda, dará mucho de qué hablar en redes sociales estos días.