César Muñoz, presentador de 'Fiesta', habla de su compañera Terelu Campos: "No se calla las cosas"

El verano está siendo muy provechoso para César Muñoz, que presenta 'Fiesta' junto a Álex Blanquer en sustitución de Emma García, y esta semana ha conocido que copresentará junto a Joaquín Prat el nuevo programa de Telecinco para la franja de la tarde.

Al formato del fin de semana se ha sumado Terelu Campos, que presenta una sección propia en los últimos compases del programa y que el presentador aún no había tenido ocasión de conocer. Preguntado por cómo es en la distancias cortas en una entrevista con 'Lecturas', el periodista no ha ocultado su ilusión de trabajar con ella.

"Era la última Campos que me quedaba por trabajar y estoy encantado con ella", ha comenzado explicando, asegurando que "es igual en las distancias cortas que en las largas".

Muñoz la ha definido como "una persona clara, directa, que no se calla las cosas, que unas veces está de buen humor y otras no tanto", algo que él agradece porque no se fía de "los que están siempre contentos o siempre enfadados porque yo mismo en mi día a día paso por muchos estados emocionales".

De esta forma, el de Mérida ya ha tenido la oportunidad de trabajar con la familia Campos, aunque no se atreve a escoger a ninguna por encima de otra: "Me tienes que dejar más programas con Terelu que todavía no me ha dado mucho tiempo. He trabajado con las tres y siempre me han tratado de maravilla. Es verdad que con Alejandra (Rubio) sigo manteniendo relación después de 'Así es la vida' y me alegro mucho de que las cosas le vayan bien".