Un científico del CSIC, en 'Antena 3 Noticias': "Se observan problemas serios media hora antes y no se es capaz de dar una respuesta"

En la última emisión de 'Antena 3 Noticias' presentada por Vicente Vallés, como no podía ser de otra manera, se ha continuado hablando de la noticia más destacada en nuestro país durante esta semana: el apagón eléctrico que sufrimos el pasado lunes en España. Por ello, y previamente a dar paso a un vídeo sobre este asunto, el presentador pone en antecedentes a los espectadores.

"El Gobierno asegura que todo iba bien antes del apagón que tuvo lugar el pasado lunes a las 12:33 horas del pasado lunes. No obstante hay gráficos que desmienten esta afirmación", empieza explicando. Además, añade: "A las 12:00 horas, ya se apreciaban oscilaciones. Por tanto, ya había inestabilidad en el sistema. Y ese mismo patrón se repite a las 12:22, diez minutos antes del colapso. Fueron dos avisos de que las cosas no iban bien. Y a las 12:33 se produjo la caída. De hecho, ya hubo problemas unos días antes, el 22 de abril".

Declaraciones de un experto

Para arrojar luz sobre este asunto tan peliagudo, la cadena ha entrevistado a Antonio Turiel, científico del CSIC, el Centro Superior de Investigaciones Científicas, que depende del gobierno (del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades). Durante su intervención, el experto asevera: "Ya las 10 de la mañana y posiblemente antes se observan fluctuaciones peligrosas de la frecuencia".

"Tenemos avisos de 30 minutos antes del apagón", incide Turiel. Igualmente, visiblemente extrañado, apunta: "A las 12:22 horas estuvo a punto de tirar la red, la alarma sonó de forma automática y red eléctrica corrigió las fluctuaciones. Lo que es un poco extraño es que se observan problemas serios media hora antes y por infinidad de motivos no se es capaz de dar una respuesta".

Energía renovable

Además, Antonio Turiel puntualiza: "Tú no puedes meter en un mix un 80% de renovables sin estabilización te expones a problemas de este estilo, toda una cierta imprudencia. No se debe permitir en el momento que se decide el mix, no se debe tener tantos sistemas sin estabilizadores".

Igualmente, el científico del CSIC también da su opinión acerca de las energías renovables: "Muchas no tienen sistemas de estabilización. Si hubiera habido sistemas con flexibilidad con capacidad de absorber pequeños excesos de energía o darlos esto no hubiera pasado. Era un riesgo anunciado".