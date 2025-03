Intercambio sorpresa: "Got Talent" y "Tu cara me suena" se reparten a sus jueces

El jurado de "Got Talent" se reinventa para su undécima edición con dos incorporaciones que darán mucho que hablar. Carlos Latre y Lorena Castell se suman al plantel de jueces del programa de Telecinco, sustituyendo a Tamara Falcó y Florentino Fernández, dos figuras que no repetirán tras su paso por la anterior temporada. Risto Mejide y Paula Echevarría, por su parte, mantienen su silla, garantizando algo de continuidad en esta nueva etapa.

El movimiento tiene aroma a intercambio de fichas entre cadenas. Mientras Latre deja su puesto en "Tu cara me suena", Flo lo ocupa en Antena 3, justo cuando él se despide de "Got Talent". Un juego de sillas musical que no es casual, sino el reflejo del trasiego constante en los talent shows más emblemáticos de la televisión española.

Carlos Latre regresa así a la primera línea televisiva tras su accidentado paso por "Babylon", el efímero late show de Telecinco que fue cancelado a los pocos días. Desde entonces, el humorista ha mantenido una presencia discreta, con una sección breve en "El programa de AR", y una próxima aparición en el nuevo espacio de Jesús Calleja. Con "Got Talent", sella su retorno formal como figura estable de Mediaset.

Por su parte, Lorena Castell da el salto desde la reciente y breve etapa de "Caiga quien caiga", también en Telecinco. En los últimos años, la presentadora ha pasado por espacios de Atresmedia y TVE como "MasterChef Celebrity", "Vamos a llevarnos bien" o "El Desafío", consolidando su perfil polifacético y su tirón mediático. Su fichaje suma frescura al jurado, donde se espera que su estilo directo y su vis cómica conecten con el público joven.

Mientras se da la bienvenida a las nuevas incorporaciones, el programa se despide de Tamara Falcó, que entró como reemplazo de Edurne el pasado año. Aunque su papel era puramente testimonial, su presencia trajo titulares y no pasó desapercibida. Flo, por su parte, cierra una etapa breve tras solo una temporada, pero ya tiene nuevo destino televisivo como jurado de "Tu cara me suena".

Telecinco aún no ha anunciado cuándo se emitirá esta nueva edición de "Got Talent", pero se sabe que los castings comenzaron en diciembre y que Fremantle, la productora, sigue preparando las grabaciones. De momento, lo que sí está claro es que Santi Millán repetirá como presentador, manteniendo el timón de uno de los formatos más longevos del canal.