Cristinini habla claro sobre su ausencia en el 'Grand Prix': "RTVE decidió hacer cambios"

La youtuber y streamer Cristinini fue una de las novedades en la vuelta del ¡Grand Prix' a La 1 en 2023, pero en su tercera edición la presentadora ha sido sustituida por Ángela Fernández.

A través de un mensaje a sus seguidores en una historia de Instagram, Cristinini les ha dado las gracias por los mensajes que está recibiendo sobre "lo mucho que me cháis de menos en el 'Grand Prix'".

"Muchos me habéis preguntado cuál es el motivo de mi ausencia y yo no me he pronunciado al respecto porque tampoco tenía mucho que decir", ha explicado.

La youtuber española, que ha acompañado a Ramón García en las dos últimas ediciones del formato, ha aclarado que "RTVE decidió hacer cambios en el programa" para la edición actual y admite no saber nada más: "Desconozco los motivos".

Cristinini ha reconocido que también ella lo echa de menos porque era "algo que me hacía muchísima ilusión hacer".

Aún así, la presentadora guarda un buen recuerdo de su paso por el programa: "Estoy feliz de haber formado parte del programa de mi infancia, de conocer a un equipo humano que hay detrás de cámaras que es increíble y de haber aprendido tanto".