La carta de Jorge Javier a Pablo Motos antes del estreno de 'Cuentos Chinos': "Querido Pablo, yo no soy tonto"

Desde esta noche, Jorge Javier Vázquez competirá con Pablo Motos en horario de máxima audiencia (o access prime time como dicen los modernos). No lo tendrá fácil el presentador de 'Cuentos Chinos' para desbancar a 'El Hormiguero' como monarca absoluto de la velada televisiva, pero ya sabemos que si hay un rey Midas en la parrilla nacional, ese es el antiguo conductor de 'Sálvame'.

A modo de presentación, y a la antigua usanza, el showman de Mediaset le ha mandado una carta vía redes sociales a su nuevo vecino de canal, Pablo Motos, leída con su propia voz en off, en lo que parece una declaración de intenciones, no exenta de ese humor picante y malicioso (de esos aguijonazos) que caracteriza a Jorge Javier.

En la misiva, el catalán se presenta como "el vecino de la acera de enfrente" en clara alusión a su condición de homosexual: "es que llevas tantos años solo a esas horas de la noche que me he dicho: 'Oye, Jorge, vete a hacerle un poquito de compañía'", comenta en referencia al dominio incontestable del programa de Antena 3 en audiencias.

Prosigue Vázquez citando a Andreu Buenafuente:"La gente de nuestro oficio, los profesionales, no competimos, coincidimos", para, a continuación, exponerle a Motos su pretensión: "Yo no soy tonto. Sé que seguramente alguna vez coincidiremos en invitar a las mismas personas. Entenderé cuando prefieran ir a tu casa antes que a la mía, pero no por ello voy a dejar de invitarlas, ¿eh?".

La carta se interna en la explicación del espacio propio: En el barrio de los mayores "los políticos no te llaman por teléfono, sino que directamente se te presentan en el plató. Por eso hemos decidido ponerle al programa 'Cuentos Chinos'". Y aquí aprovecha la ocasión Vázquez para pegarle un pellizco a Motos: "Aunque tal y como me ha ido a mí, yo prefiero no hablar de política. No sé tú."

En los detalles que ofrece la misiva sobre el plató, colaboradores y demás elementos que conforman el programa, cabe reparar en personaje que promete dar mucho juego, como Trancas y Barrancas en 'El Hormiguero': "Tengo a una gata-leona que es divertidísima. De Usera [Aquí otro pellizquito para Ana Rosa]. Se llama Jing Jing. Igual tus hormigas la conocen".

Se despide, "Tuyo afectísimo, de tu audiencia y de la mía. Jorge Javier", dejando una posdata: "Te vi con la Pantoja, que no me quedó claro si va a ir a la boda de su hija o no..."