Estos son los rostros que estarán en 'Cuentos Chinos'

Mediaset estrena esta noche en Telecinco su nuevo espacio ‘Cuentos chinos’ y estará presentado por Jorge Javier Vázquez. El de Badalona regresa de nuevo a la televisión tras casi cuatro meses alejado de ella y no lo hace solo. La gran apuesta de la cadena de Fuencarral para hacer frente al programa de Antena 3, presentado por Pablo Motos, ‘El Hormiguero’.

Entre los distintos colaboradores se encuentra la ex política del Partido Popular, Celia Villalobos, la actriz cómica Anabel Alonso, cuya presencia últimamente está provocando ampollas y abucheos; el imitador Josep Ferré; el ex trabajador de ‘Sálvame’ Germán González, la humorista Susi Caramelo; Carla Pulpón en el papel de la gata leona Jing Jing y Antonio Castelo, cómico y colaborador de ‘Todo es mentira’. Estos no serían los únicos rostros que los telespectadores podrán ver esta noche en su gran estreno. Otra colaboradora de ‘Todo es Mentira’ da el salto a este nuevo espacio, Virginia Riezu; además de la representante a Miss Universo 2023, Athenea Pérez.

‘Sushi a domicilio’: mochila al hombro y pedaleando como si de una auténtica ‘rider’ se tratara, Susi Caramelo se desplazará hasta los domicilios de los famosos para entregar un pedido de comida asiática… y de paso descubrir algunos de los secretos y rincones de sus casas.

‘¡No son cuentos chinos!’: Anabel Alonso se hará cargo de un ‘informativo’ nada convencional en el que abordará las noticias ‘verdaderamente importantes’. En plena eclosión de las fake news, ¡nada de cuentos chinos!

Antonio Castelo y Virginia Riezu debutarán como analistas de la actualidad… del corazón, un ámbito que hasta ahora no habían abordado. Ambos cómicos y colaboradores de ‘Todo es mentira’ ofrecerán sus particulares puntos de vista en torno a las noticias más destacadas del mundo de los famosos.

Las imitaciones de Josep Ferré: el famoso imitador aportará una dosis extra de humor encarnando a nuevos personajes vinculados a la actualidad.