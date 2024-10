David Bustamante sorprende en 'El Hormiguero' con la palabra que más usa en ruso con su pareja: "Es de primero de supervivencia..."

'El Hormiguero' ha cerrado la penúltima semana de octubre con una visita muy especial: el cantante David Bustamante. El artista cántabro ha acudido al plató de Antena 3 para presentar su nuevo disco titulado "Inédito", que verá la luz el próximo 25 de octubre, y compartir detalles sobre su próxima gira, que comenzará en 2025. Bustamante, un amigo especial del programa de las hormigas más famosas de la televisión, ha sido recibido con entusiasmo por el público y por Pablo Motos.

Al inicio de la entrevista, Pablo Motos ha destacado la cantidad de veces que Bustamante ha estado en el programa, llamándolo su "invitado infinity". "Hoy ha venido nuestro invitado infinity", ha comentado Motos, mientras el cantante ha entrado al plató cantando y animando a la audiencia. Bustamante no ha perdido la oportunidad de bromear sobre el reloj personalizado que el programa otorga a los invitados que alcanzan este estatus, diciendo: "Llevo esperando este momento mucho tiempo. Qué bonito es el reloj". La ocasión ha sido aún más especial cuando Pablo Motos le ha entregado la tarjeta infinity, a lo que Bustamante, en tono jocoso, ha preguntado: "¿Desgrava algo?".

Por otra parte, Bustamante ha presentado su nuevo álbum "Inédito", un proyecto que, según sus palabras, es el más importante de su carrera. "Es el proyecto más importante de mi carrera y de mi vida. Llevo trabajando muchos años para que llegara este momento", ha confesado el artista. Además, ha explicó que el disco es una mirada hacia su interior, un reflejo de sus vivencias y emociones. "En él hablo de soltar lastre, de vivir, del amor y de lo que es la vida. Creo que la gente se va a sentir muy identificada porque soy humano, me equivoco, aprendo y salgo adelante como todos", ha añadido.

Aunque algunas de las canciones están inspiradas en experiencias personales, Bustamante ha aclarado que no todas están basadas en su vida. "Si yo viviera todo lo que cuento en ese disco, tendría un gran problema", ha bromeado. Asimismo, ha revelado que el disco incluye canciones comprometidas, como una contra el bullying y otra en la que critica el odio. "Tengo canciones contra el bullying, un hate a las personas que odian, hay canciones de quitar lo tóxico", ha señalado. Sin embargo, una de las canciones que más alegrías le está dando es 'El día que te vayas', que ha tenido una gran acogida en los conciertos. "El otro día en Valladolid vi a un chico que cantaba esta canción sintiéndola muchísimo", ha comentado el cantante.

En otro orden de cosas, durante la entrevista, Bustamante ha reflexionado sobre el poder sanador de la música. "Muchas veces las canciones son sanadoras en momentos de nuestras vidas. La música es muy importante, nos traslada a momentos, nos recuerda a colores o sabores... Es algo increíble", ha afirmado. Además, ha destacado que las canciones de desamor son, en su opinión, más fáciles de escribir. Ante esto, Pablo Motos ha aprovechado la ocasión para preguntarle sobre su paso por 'Operación Triunfo', donde Bustamante era conocido por su emotividad. "Lo de llorón era algo que usaban de arma arrojadiza, nunca entendí por qué lo hacían y a día de hoy sigo sin saberlo", ha confesado Bustamante. "Es importante decir a los niños que los hombres también lloran. Fui uno de los primeros en mostrar sus sentimientos en televisión".

Bustamante también ha hablado sobre cuál es su canción favorita: "Es complicado decir una es como elegir a qué hijo quieres más. Hay canciones como 'La Siberiana' que es un homenaje a mi pareja que es muy cariñosa. He aprendido a decir algunas cosas en ruso como por ejemplo te quiero, aunque es muy complicado. Lo que más he aprendido a decir es tranquilízate. Eso es de primero de supervivencia", ha afirmado Bustamante, quien ha comenzado a hablar en ruso ante el asombro de Pablo Motos y los espectadores. "Para ser de San Vicente de la Barquera no está mal", ha bromeado el cantante cántabro. Asimismo, Bustamante ha hablado sobre su próxima gira, que comenzará en 2025. "Me apetece mucho. Quiero tener momentos íntimos con mis fans, vivir silencios, miradas, sentimientos... que todo sea como una reunión en la que yo invito a la gente a mi casa, a mi concierto. Eso creo que es muy bonito", ha explicado el cantante, visiblemente emocionado.

La entrevista ha estado exenta de humor. Cuando Pablo Motos le ha preguntado sobre su participación en la última edición de 'Tu cara me suena', Bustamante ha bromeado sobre las imitaciones que realizó en el programa y fuera de él. "Mi hit de imitaciones son Sabina, Carlos Jesús, Dinio... Es difícil imitar cantando, estuve a punto de lesionarme la voz varias veces porque fuerzas tu voz durante mucho tiempo", ha comentado entre risas. Finalmente, Bustamante ha hablado sobre el lanzamiento de su nuevo perfume, que saldrá a la venta en Navidad. "Es el más masculino, el más cítrico... Te podría contar muchas cosas", ha bromeado el cantante. Aunque ha evitado responder directamente si el lanzamiento estaba relacionado con una estrategia de marketing navideño, su sonrisa lo ha dicho todo.

Para cerrar la entrevista, Bustamante ha participado en la tradicional sección del programa en la que los invitados intentan regalar la tarjeta OpenBank a un espectador. Tras un primer intento fallido, Bustamante ha logrado entregar 12.000 euros a Andrés, un joven malagueño. "Me han embargado un moto de segunda mano hace poco y con este dinero me voy a comprar una moto que te vas a cag**", ha comentado Andrés, entre risas y agradecimiento. Además, Pablo Motos le ha preguntado por cómo se sentía: "Por culpa vuestra voy a tener que tomar dos o tres pastillas, a saber ahora quién duerme con 12.000 euros en el bolsillo".