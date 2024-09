David Bustamante planta a sus fans en un concierto, pero se niega a devolver el dinero

David Bustamante siempre ha presumido de que amasa más fortuna por la venta de sus colonias que por su papel en la música. Y eso que todos le reconocen como cantante, aunque sea habitual verle en diversos formatos televisivos. Pero sus fans siguen empeñados en verle en directo sobre los escenarios, compartiendo su portentosa voz, como así estaba previsto que hiciese el pasado sábado 14 de septiembre en Ponferrada, donde tenía una cita fijada en el calendario. Sin embargo, la estrella de ‘Operación Triunfo’ ha causado baje en la I Gala del Comercio que le había contratado. El descontento es mayúsculo, aunque él alegase “motivos personales” para excusar su ausencia. Se puede comprender que además de artista es persona y puede tener contratiempos que le obligan a desatender su trabajo por un instante, aunque su ausencia sea más notoria que la del resto de los mortales.

El problema no es que David Bustamante no haya podido cantar en Ponferrada como había prometido por cuestiones personales. Lo que ha hecho que esta región de León se ponga en pie de guerra en su contra es que el artista se ha embolsado el dinero y se niega a devolverlo, aunque no haya realizado el trabajo por el que había sido contratado. Tan radicales parecen las opiniones de los organizadores y del equipo de representación del artista, que finalmente el asunto ha llegado a los tribunales. Al menos así lo han dado a conocer desde ‘El centro mola’, a través de su presidente, Iván Rodríguez, que se ha visto obligado a emprender acciones legales ante la férrea negativa a deshacerse del dinero cobrado.

La tristeza no es solo que muchos fans se han quedado sin poder verlo en acción, pues se habían vendido todas las localidades. Es más difícil comprender que los representantes del cantante opten por quedarse el caché íntegro que recibieron dos días antes de la actuación. Y eso que los organizadores no tuvieron margen suficiente para manejar la situación y encontrar una alternativa a tiempo, dado que se les avisó de su ausencia con solo dos horas de antelación. Solo se aducían “motivos personales”. Aun así, el cantante Antonio José estaba disponible y ocupó su lugar encantado en Ponferrada, aunque no cumpliendo con las expectativas que se generaron aquellos que pagaron los 76 euros con la única intención de ver a David Bustamante cantando sus himnos.

El cantante David Bustamante durante su actuación en el concierto "Dial Únicas", organizado por Cadena Dial, este lunes en el Teatro Coliseum de Madrid. Kiko Huesca Agencia EFE

Desde el entorno de David Bustamante se han blindado. El cantante no se ha pronunciado todavía sobre esta polémica, ni muestra intención de responder a la demanda interpuesta por su ausencia en el concierto y no devolver el dinero cobrado por ello. Tampoco desde su equipo de representación han roto su silencio y que ya tiene las miras puestas en su próxima actuación, fijada para el próximo 28 de septiembre en Pamplona. Todas las miradas estarán fijadas ese sábado sobre el escenario, donde se espera alguna reacción, algún tipo de disculpa o explicación a sus fans, que siguen sus triunfos como una comunidad y viven los agravias a sus integrantes como propios. Ante el riesgo de que le den la espalda, seguramente termine hablando. Eso sí, se tomará su tiempo para no caer en los errores que ha visto en la forma en la que su excompañero, Manu Tenorio, ha afrontado su propio conflicto mediático sobre la denuncia a los “inquiokupas” de su residencia, los cuales denunció en redes y no ante la justicia, sin hacer mención a detalles que han vuelto la historia en su contra.