¿Qué concursante de 'Operación Triunfo' va a participar en el Benidorm Fest?

El Benidorm Fest 2025, la plataforma clave para elegir al próximo representante de España en Eurovisión, comienza a generar gran expectación con los artistas que han confirmado su participación. Este año, varios nombres destacados ya han presentado sus propuestas, pero una sorpresa especial ha llegado para los seguidores de 'Operación Triunfo' (OT). Maialen Gurbindo, conocida artísticamente como Chica Sobresalto y exconcursante de OT 2020, ha anunciado su participación en el festival, enviando nada menos que tres canciones para la preselección.

La noticia se ha dado a conocer a través de las redes sociales de la propia Maialen, quien ha sorprendido a sus seguidores con un mensaje en su cuenta de Twitter: "Ni una, ni dos. Tres canciones hemos mandado al Benidorm Fest". Con estas palabras, la artista ha expresado su emoción por finalmente atreverse a participar en el proceso de selección para representar a España en Eurovisión 2025, un paso que no se había animado a dar en años anteriores. "Es la oportunidad que he esperado durante tres años", ha confesado, dejando claro que su intención de participar en el certamen ha estado latente desde hace tiempo, pero no fue hasta esta edición cuando ha decidido dar el paso.

Maialen, quien se ganó un lugar en el corazón de los seguidores de OT por su estilo personal y su música cargada de emociones, ha sido muy activa en su carrera artística tras su paso por el programa. Con dos discos a su nombre y un estilo musical que fusiona el pop con la música indie, la artista promete llevar una propuesta original y diferente al Benidorm Fest. La presentación de tres canciones muestra su clara ambición de dejar huella en el festival, sabiendo que solo una podrá ser seleccionada para la fase final.

Maialen 'Chica Sobresalto', concursante de 'OT 2020' RTVE

Además de Chica Sobresalto, el Benidorm Fest 2025 ha atraído a otros nombres populares del panorama musical y televisivo español. Entre los participantes ya confirmados se encuentran figuras como Kelly Roller, una de las concursantes más icónicas de 'Drag Race España'; el presentador y tertuliano Víctor Sandoval; y Marta Riesco. Esta mezcla de talentos tan variados promete una competición llena de diversidad y creatividad. Pero la presencia de exconcursantes de OT no se limita solo a Maialen. Sabela Ramil, quien formó parte de OT 2018, también ha mostrado interés en participar y se encuentra trabajando en una composición para el festival. Además, una leyenda de la primera edición de 'Operación Triunfo', Verónica Romero, ha confirmado que enviará su propio tema a RTVE. Con estas candidaturas, la conexión entre 'Operación Triunfo' y Eurovisión sigue viva, avivando la nostalgia de los fans y aumentando la emoción por el festival.