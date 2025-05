'Los Defensores' de Netflix se unen a la segunda temporada de 'Daredevil: Born Again'

Wilson 'Kingpin' Fisk ha arrinconado a Daredevil en el final de la primera temporada de 'Born Again', el reinicio suave (soft reboot) de la historia del Diablo de Hell's Kitchen dentro del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), tras las aventuras del superhéroe callejero en Netflix. El personaje interpretado por Charlie Cox necesita un nuevo equipo para enfrentarse al actual alcalde de Nueva York, y para ello, Marvel Studiosha confirmado el regreso de Krysten Ritter a la serie, ahora producida por Disney+, retomando su papel como Jessica Jones. Las grabaciones de la segunda temporada de 'Born Again' ya han comenzado y la llegada de Krysten Ritter puede que no sea la única incorporación del universo Netflix a Marvel Studios, ya que las últimas publicaciones de los actores Mike Colter (Luke Cage) y Finn Jones (Iron First) aumentan los rumores de que 'Los Defensores' al completo se junten de nuevo en la segunda temporada de 'Born Again'.

Aumentan los rumores

La emoción entre los fans del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) ha vuelto a encenderse gracias a unas imágenes recientes compartidas por Mike Colter y Finn Jones, actores que interpretaron a Luke Cage e Iron Fist en la saga 'Los Defensores' de Netflix. Ambos personajes, que no han reaparecido oficialmente desde 2017, podrían estar cerca de regresar al UCM, lo que ha dado pie a especulaciones sobre una posible reunión del equipo completo. Las fotografías, aparentemente casuales, muestran a Colter observando el skyline de Nueva York y a Jones en una escalera de la misma ciudad, lo que ha sido interpretado como una pista sutil sobre su participación en la segunda temporada de 'Daredevil: Born Again'. Esta serie, actualmente en producción, ya ha confirmado el regreso de Charlie Cox como Daredevil y de Krysten Ritter como Jessica Jones, reforzando la posibilidad de que el grupo completo de los Defensores se reúna nuevamente. Aunque Marvel no ha emitido confirmaciones oficiales, la coincidencia de estas publicaciones y el contexto de rodaje han alimentado la ilusión de los seguidores que esperan volver a ver a estos héroes de barrio compartiendo pantalla.

La posible reunión de Luke Cage, Iron Fist, Jessica Jones y Daredevil en 'Daredevil: Born Again' no solo sería un regalo para los fans, sino también un movimiento estratégico para el desarrollo del UCM. El regreso de estos personajes, interpretados por los mismos actores que les dieron vida en Netflix, permitiría recuperar tramas y relaciones ya establecidas, enriqueciendo la narrativa actual sin necesidad de reinicios completos. Tras los hechos de la primera temporada, Matt Murdock se verá obligado a formar un equipo para enfrentarse al implacable alcalde Wilson Fisk, quien lidera una unidad especial contra vigilantes. En este contexto, la reincorporación de los Defenders tendría sentido argumental y emocional, permitiendo que los personajes regresen con un propósito claro. Como dijo Daredevil al final de la primera temporada: “necesito un ejército”. Los fans interpretan esto como una señal clara de que una gran alianza se avecina. Si se confirma, este evento marcaría la primera aparición conjunta de estos héroes en el UCM tras casi una década, consolidando aún más el vínculo entre las antiguas producciones de Marvel/Netflix y la narrativa oficial del universo cinematográfico actual.