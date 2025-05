Charlie Cox habla sobre el episodio de 'Daredevil: Born Again' que no quería que se estrenase: "Me opuse a él"

Charlie Cox ha revelado cuál fue el episodio de la serie Daredevil: Born Again que no le gustó y que intentó cambiar. Tras el éxito que supuso la primera temporada, el equipo detrás de la serie se encuentra actualmente rodando la segunda temporada de Daredevil: Born Again, cuyo estreno está previsto para marzo de 2026. La primera temporada tuvo una producción algo accidentada, ya que Marvel Studios quiso cambiar por completo el rumbo creativo de la serie.

Este cambio fue algo que funcionó en gran medida, pero uno de los episodios de la primera temporada de Daredevil: Born Again se mantuvo sin cambios, y fue el que no le gustó especialmente a Charlie Cox. En una entrevista con The Playlist, Charlie Cox se sinceró sobre su desagrado por el quinto episodio de Daredevil: Born Again.

Un cambio creativo que transformó 'Daredevil: Born Again'

El episodio en cuestión se centra en el robo a un banco, y no se modificó tras la llegada del nuevo equipo creativo. Según Charlie Cox, la razón por la que le disgusta tanto el episodio se debe a que el actor no cree que los robos a bancos puedan ser un éxito en la actualidad. El actor pensó que era una idea anticuada para la serie del UCM. Él mismo se opuso al episodio, pero aun así se estrenó:

"Era parte de la idea original y, en mi opinión, no me gustó. Fue mi episodio menos favorito, y me opuse a él tanto como me fue posible. No creo que se pueda producir un atraco a un banco. Hay demasiada tecnología hoy en día para que funcione. Me opuse mucho al estreno del episodio".

Lo cierto es que no sorprende demasiado que el quinto episodio de Daredevil: Born Again fue el que menos le gustó a Charlie Cox. El actor ya había dejado claro en varias ocasiones que no estaba de acuerdo con la dirección creativa que estaba tomando la serie antes de la renovación, y ese episodio formaba parte de los planes iniciales.

La mayor parte de los problemas creativos se resolvieron, y la primera temporada de Daredevil: Born Again recuperó muchos elementos de la serie original que se estrenó en Netflix. Aun así, dado que el quinto episodio se mantuvo sin cambios, sí que se sintió algo fuera de lugar con respecto al resto de la temporada.