Charlie Cox y Krysten Ritter se ponen a tono de cara a la segunda temporada de 'Daredevil: Born Again'

Wilson 'Kingpin' Fisk ha arrinconado a Daredevil en el final de la primera temporada de 'Born Again', el reinicio suave (soft reboot) de la historia del Diablo de Hell's Kitchen dentro del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), tras las aventuras del superhéroe callejero en Netflix. El personaje interpretado por Charlie Cox necesita un nuevo equipo para enfrentarse al actual alcalde de Nueva York, y para ello, Marvel Studios ha confirmado el regreso de Krysten Ritter a la serie, ahora producida por Disney+, retomando su papel como Jessica Jones. Las grabaciones de la segunda temporada de 'Born Again' ya han comenzado, y ambos actores han sido fotografiados juntos durante sus entrenamientos para los nuevos episodios.

La segunda temporada de 'Daredevil: Born Again' ya está en marcha y promete consolidarse como una de las apuestas más ambiciosas de Marvel Studios en su Fase Seis. Con el rodaje actualmente en curso en Nueva York, la serie retomará la historia tras el tenso final de la primera temporada, donde Wilson Fisk, ahora alcalde de la ciudad, impone un régimen autoritario que prohíbe la actividad de los vigilantes. Matt Murdock, interpretado por Charlie Cox, enfrentará su mayor desafío hasta ahora, requiriendo la ayuda de viejos aliados. Krysten Ritter regresa como Jessica Jones, y Jon Bernthal retoma su papel de Frank Castle, alias The Punisher, ampliando el universo de los héroes callejeros dentro del UCM. A estos se suman nuevas incorporaciones como Matthew Lillard y Lili Taylor, cuyos papeles aún no han sido revelados, pero que se espera aporten nuevas capas a la narrativa. Bajo la dirección de Dario Scardapane, la temporada buscará una tonalidad más oscura y coherente con las raíces del personaje, distanciándose del tono más irregular de la primera entrega. Con ocho episodios confirmados y un estreno previsto para marzo de 2026 en Disney+, esta nueva etapa de Daredevil se perfila como una reinvención cargada de acción, conflicto político y drama personal.

Lo más destacado hasta el momento de esta segunda temporada es el regreso de Jessica Jones, quien se une tanto a 'Born Again' como al UCM. Ritter ha comentado que "es genial volver, regresar a Jessica Jones tras tres temporadas y ‘The Defenders’ para ahora unirme al UCM. Estoy muy emocionada de traer de vuelta a este icónico personaje. Y sin decir mucho, queda mucho más reservado para Jessica Jones. Esta va a ser una temporada increíble", espetó ella el día de que se confirmó su fichaje por la ficción de Disney+.