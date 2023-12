Denna es la tercera expulsada de 'Operación Triunfo 2023': Revive la gala aquí

'Operación Triunfo 2023' celebró anoche su cuarta gala en Amazon Prime Video. El programa presentado por Chenoa decidió en esta ocasión si era Violeta o Denna la tercera expulsada de la presente edición que siguiera los pasos de Suzete y Omar. Resultó ser Denna la eliminada.

Los 14 concursantes que restaban en la academia comenzaron la gala cantando "Sweet Caroline", tema de Neil Diamond, en una entrega en el que el mexicano Carlos Rivera fue el artista y jurado invitado.

El hielo de la competición de la velada lo rompió la nominada Violeta. La granadina eligió para la ocasión un tema de Juanes, "Es por ti", versionado por Rosalía. Su rival anoche, amiga y paisana Denna, interpretó la canción "Dragón" de Lola Índigo, otra iliberitana.

A las dos señaladas les tomó el relevo el dúo compuesto por Salma y Paul, quienes cantaron un tema de Ed Sheeran: "Bad habits". Como nómada favorita en la gala 3, Bea también actúo (sentada al piano) en solitario, nada menos que la bella "Peces de ciudad" de Joaquín Sabina y Pancho Varona en versión de Ana Belén.

La noche continuó con la actuación de Álvaro Mayo y Cris: "I drove all night", de Cindy Lauper. A continuación, "Salvaje", de la gran Nathy Peluso, vibró en las voces de Naiara y Ruslana. Puro espectáculo.

Cogieron el testigo Martín y Juanjo, quienes se unieron para cantar "God only knows", tema del grupo The Beach Boys. El único trio de la noche, conformado por Chiara, Álex Márquez y Lucas hicieron sonar acto seguido el "Perreo Bonito" de Carlos Sadness y La Bien Querida, poniendo el punto y final a las actuaciones competitivas de la noche.

Tras el cual llegó el momento de conocer las votaciones del público que decidió salvar a Violeta y condenar a Denna. El broche a la velada lo puso Carlos Rivera sobre el escenario con su flamante tema "Sincerándome".

Quedaba, por tanto, conocer quién era el nómada favorito de la gala 4 (Ruslana) y las nominaciones de cara a la próxima actuación: de los cuatro propuestos por el jurado (Chiara, Salma, Bea y Álex Márquez), Chiara fue salvada por el jurado y Bea, por los compañeros. Por tanto, Salma y Álex Márquez son los nominados de la semana. Eso sí, habrá que esperar hasta 2024 para conocer quién se queda en la Academia, porque la semana que viene hay un armnisticio, una gala especial por Navidad.