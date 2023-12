Lola Índigo confiesa en 'El Hormiguero' quién es su amor platónico y por qué se retirará a su pueblo por él

'El Hormiguero' recibió anoche a la cantante y bailarina Lola Índigo. La artista nacida en Madrid presentó "GRX", su nuevo proyecto musical en el que homenajea sus raíces granadinas. Es un trabajo muy conceptual en el que se pueden escuchar varios estilos musicales con los que la artista demuestra su versatilidad y su talento.

"GRX", que son las iniciales del aeropuerto de Granada-Federico García Lorca, "es el trabajo más personal que he hecho: me fui de vacaciones a una casa retirada en Albuñuelas, un pueblo de Granada, y acabé haciendo un disco. Junté a todos mis amigos artistas de Granada: La Plazuela, Dellafuente, Saiko, Maka, etcétera, y las canciones vinieron solas; fue una cosa increíble", explicó Lola Índigo.

¿Hubo más roibos o alcohol en la preparación? "Sólo digo que nos patrocina Alhambra. Siempre empezábamos a tomar cervecica a partir de la 1", bromeó la artista andaluza. "Todo este disco va sobre la nostalgia de habernos críado en nuestra tierra del sur, y nos inspiramos mucho en Los Delinqüentes de Jerez y en su estilo garrapatero".

"El Condenao" es el primer single de este trabajo; se trata de una colaboración con el iliberitano Maka: "Maka se perdió por los olivos y volvió cantando el estribillo", contó la artista a modo de anécdota.

Lola Índigo que ha colaborado con los mejores artistas aseguró que "Mi mayor sueño, ilusión, era compartir música con estos artistas a los que admiro: Granada es una cuna tremenda de artistas".

Más allá de la música, la ex-triunfita desveló que tiene un amor platónico en su pueblo, Huétor-Tájar, cuna de los espárragos, donde asegura que más tarde o temprano se retirará: "Es mi mejor amigo; una persona que va a estar siempre al lado en mi vida, y dejará de ser platónico: soy muy cabezona". "No me gustan los famosos, para conquistarme a mí tiene que ser de pueblo y saber cocinar", abundó la cantante sobre sus amoríos.

¿Y por qué el animál místico de Lola Índigo es el lince? "Me fui de fumada a Ibiza y en mi cabeza sólo me aparecía el lince. Fui a una bruja a que me echara las cartas, cosa que me gusta mucho, y me dijo que el lince era mi animal espiritual". Y abundó: "Me gusta ir de brujas porque si la vida no tiene magica qué coño hacemos aquí".