'Operación Triunfo 2023' tendrá por primera vez a un miembro del jurado como artista invitado

'Operación Triunfo 2023' celebra esta noche a partir de las 22 horas la cuarta gala en Amazon Prime Video . El programa presentado por Chenoa decidirá en esta ocasión si es Violeta o Denna la tercera expulsada de la presente edición que sigue los pasos de Suzete y Omar.

Ambas nominadas, para más inri paisanas (las dos son granadinas), se medirán defendiendo una (Denna) el tema "Dragón" de la también iliberitana Lola Índigo, y otra (Violeta), "Es por ti" del colombiano Juanes.

Los doce restantes concursantes cantarán conformando dúos y tríos, a excepción de la nómada favorita del pasado lunes, Bea, quien también cantará en solitario: concretamente, la bella canción "Peces de ciudad" de Joaquín Sabina y Pancho Varona.

Además, en esta Gala 4, por primera vez en la presente edición, el artista invitado será un miembro del jurado. No un componente perenne de la terna inamovible de jueces de 'OT2023' (Concha Buika, Pablo Rouss y Cris Regatero), sino un miembro puntual. Se trata del mexicano Carlos Rivera, un habitual de 'La Voz', quien toma el testigo de Cami y Vanessa Martín, y que interpretará un tema de su último trabajo, "Sincerándome".

"Show must go on!".