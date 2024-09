Dos expulsiones y un nuevo cambio de mecánica en "Gran Hermano"

La expulsión disciplinaria de Silviano fue la única sorpresa en la tercera gala oficial de "Gran Hermano", que sigue modificando ciertas dinámicas a su antojo, dejando síntomas de desorientación en la gran apuesta televisiva de Mediasettras el descalabro de Carlos Latre y su show babilónico. Óscar y Juan acompañaron a Silvia a la casa secreta, lo que chocó muchísimo a los dos expulsados de anoche que se quedaron atonitos con esta medida del concurso de la cadena de la carretera Fuencarral, una dinámica que está dando mucho juego y, sobre todo, segunda oportunidad.

Más gente descubre la casa secreta

Juan, Óscar y Diego se encontraban nominados tras la salvación de Nerea el pasado martes. Al inicio de la noche, se desvelaron los porcentajes ciegos: 38.9%, 39.7% y 21.4%, lo que generó tensión entre los concursantes. El primer expulsado fue Óscar, quien, tras una sorpresiva bajada de luces en la sala del comedor, escuchó la decisión de la audiencia de manos del presentador Jorge Javier: "La audiencia ha decidido que el expulsado sea Óscar". Poco después, Juan y Diego fueron llamados a la sala de expulsiones, donde esperaron el resultado final. Finalmente, el presentador sentenció: "La audiencia ha decidido que debe abandonar la casa Juan", espetó así el maestro de ceremonias catalán.

Juan, visiblemente afectado, reflexionó sobre su salida: "Es tan complicado estar aquí porque no sé cómo se ven las cosas fuera. Me quedo bien porque he sido real, he sido yo. Me hubiera gustado quedarme porque han sido solo dos semanas y para conocerme se necesita más tiempo", explicaba el concursante que no sabía que su estancia en el concurso aún no había acabado.

Con las expulsiones de Óscar y Juan, junto con la salida disciplinaria de Silvia, la casa secreta dio la bienvenida a tres nuevos habitantes. Los compañeros celebraron la llegada de los nuevos inquilinos.

Enésimo cambio de dinámica

Las nominaciones de la tercera gala sorprendieron a todos. Los concursantes debían descolgar un teléfono en un orden específico, lo que determinaba su destino. Laura fue la primera y recibió una nominación directa. Ainara (Violeta) se salvó al ser la segunda en descolgar, y Nerea pudo nominar de la manera habitual.

Finalmente, los concursantes se enfrentaron a un sistema de votación distinto, dejando como nominados definitivos a Laura, Diego, Lucía y Nerea, quienes deberán enfrentarse a la decisión de la audiencia en la próxima gala.

[[H2:Love is in the Guadalix´s House]]

El otro gran aspecto a desvelar de la gala fue la hora de pasión de Javi y Vanessa, que disfrutaron de sesenta minutos sin cámaras por su aniversario en una suite nupcial preparada por el equipo de la casa de Guadalix, todo un detallazo.