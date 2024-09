Telecinco cancela 'Babylon Show' tras 13 emisiones

Lo que mal empieza, mal acaba. Telecinco ha sorprendido a propios y a extraño con su última decisión. El canal de Mediaset cancela 'Babylon Show', su gran apuesta para el access prime time presentada por Carlos Latre. Esta dura noticia llega tras tan solo tres semanas de emisión, es decir, con solo 13 programas emitidos. La cadena ha anunciado esta tarde que la emisión del miércoles 11 de septiembre sería la última del programa, haciendo público el fracaso de una de las grandes apuestas de Mediaset para esta temporada televisiva que acaba de comenzar.

'Babylon Show' debutó el 26 de agosto de 2024 con un 10,1% de cuota de pantalla y algo más de un millón de espectadores. Sin embargo, estas cifras iniciales se desplomaron rápidamente, alcanzando un mínimo histórico del 3,1% de audiencia y apenas 400.000 espectadores el 9 de septiembre. La decisión de cancelar el programa ha sido inevitable, especialmente después de que sus bajas audiencias afectaran negativamente a los programas que le seguían en el prime time de Telecinco.

De un transatlántico a un pequeño barco de papel

El programa, que se presentó como una propuesta innovadora para el access prime time, no logró conquistar a la audiencia. A pesar de los esfuerzos por ajustar su duración y días de emisión para no interferir con otros programas de la cadena, como el exitoso reality 'Gran Hermano 19', 'Babylon Show' no logró remontar su caída en los índices de audiencia. Este fracaso recuerda el destino de 'Cuentos chinos', otro programa de Telecinco que fue cancelado después de solo diez emisiones. Aunque 'Cuentos chinos' registró mejores cifras que 'Babylon Show', con un mínimo del 5,8% de cuota de pantalla y 776.000 espectadores, ambos programas compartieron el mismo desenlace.

"Babylon Show" cancela un invitado para beneficiar a "Gran Hermano" Telecinco

Con la salida de 'Babylon Show', Telecinco ha decidido llenar el vacío en su programación con el regreso de 'Gran Hermano: Última hora'. Laura Madrueño será la nueva presentadora encargada de conducir los resúmenes diarios del reality show, que se emitirán de lunes a viernes. A partir de la próxima semana, el access prime time de Telecinco se estructurará de la siguiente manera: los lunes y miércoles, 'Gran Hermano: Última hora' tomará el relevo del programa cancelado, mientras que los martes, jueves y viernes, el prime time comenzará directamente a las 22:00 horas con las galas de 'Gran Hermano' y 'De viernes'.

Laura Madrueño presenta 'Supervivientes 2024' desde Honduras Atresmedia

Telecinco sale de la lucha por el access prime time

La cancelación de 'Babylon Show' y el recuerdo de 'Cuentos chinos' ponen de manifiesto la dificultad que Telecinco ha enfrentado para encontrar un programa que funcione en su franja de access prime time. Con competidores fuertes en la misma franja, como 'El Hormiguero' de Antena 3, la cadena ha tenido problemas para mantener la atención del público en este horario crucial. La decisión de recurrir a 'Gran Hermano', un formato probado y exitoso, refleja la estrategia de la cadena de asegurar una audiencia estable mientras continúa buscando el programa adecuado para el access prime time. Mientras tanto, Carlos Latre y su equipo se despiden de la audiencia, sin lograr cumplir las expectativas en una lucha, la del access prime time, contra Antena 3 y TVE a la que nunca fue invitado.