Eduard Fernández sorprende en 'El Hormiguero' al hablar de su último personaje: "Me he vuelto loco..."

En una noche especial para los cinéfilos, 'El Hormiguero' ha recibido a dos de los actores más respetados del panorama español: Eduard Fernández y Nathalie Poza, quienes, juntos, suman cinco premios Goya. Ambos han acudido al programa para promocionar su próxima película, "Marco", que llegará a los cines el 8 de noviembre de 2024. El filme, dirigido por Aitor Arregi y Jon Garaño, narra la fascinante y perturbadora historia de Enric Marco Batlle, un sindicalista español que, durante años, engañó a la sociedad haciéndose pasar por un superviviente de un campo de concentración nazi.

"Hoy han venido a divertirse a El Hormiguero Nathalie Pozas y Eduard Fernández", ha comentado Pablo Motos, anfitrión del programa, mientras los actores han sido recibidos con una ovación del público. Nathalie, visiblemente emocionada por el caluroso recibimiento, ha bromeado: "Qué guay. ¿Qué les das a este público?". Pablo, fiel a su estilo, ha respondido con humor: "Vienen así de casa. Vienen a pasárselo bien y a aprender alguna cosa nueva".

Ya centrados en la entrevista, Fernández y Poza han aprovechado para hablar sobre los detalles de "Marco", un thriller basado en hechos reales. "Es un catalán que se hizo pasar por superviviente de un campo de concentración nazi", ha explicado Eduard. "Fue el más admirado, el que más conferencias daba sobre el tema, hasta que un periodista investigó y descubrió que su historia era completamente falsa". La película, según Fernández, relata la persecución del periodista que destapó la verdad. Nathalie Poza, quien interpreta a Laura, la esposa de Enric Marco, ha aportado una perspectiva sobre su personaje: "Ella era mucho más joven que él y lo admiraba mucho. El enigma de esta mujer es cómo logró mantener en secreto la mentira de su esposo durante toda su vida". La actriz se ha mostrado fascinada por la complejidad de su personaje, destacando la carga emocional que implica cubrir una falsedad tan monumental.

Por otra parte, Eduard Fernández ha profundizado en la psicología del personaje de Enric Marco: "Este hombre no sacó ni un duro de toda esta historia. Daba conferencias y hablaba sobre los campos de concentración porque nunca había estado en uno. Los que sí estuvieron no podían hablar del trauma. Él, en cambio, sobreactuaba, se venía muy arriba". Este punto de vista sobre el protagonista revela su necesidad insaciable de ser reconocido, a pesar de que su fama se construyó sobre mentiras. Asimismo, Nathalie ha elogiado el trabajo de su compañero: "Eduard ha hecho un trabajo estratosférico. Ha conseguido ir más allá del personaje que conocemos por la prensa. Ha explorado la necesidad de Marco de mentir, de ser reconocido por la sociedad, lo cual es lo más interesante de su personaje". Ambos actores han coincidido en que Marco era un gran narcisista, alguien que siempre vivió con un vacío emocional que no logró llenar ni con la fama.

Uno de los temas más controvertidos de la historia de Enric Marco es el impacto que su mentira tuvo en la sociedad. Aunque sus conferencias ayudaron a visibilizar las atrocidades del Holocausto, también se le acusa de haber traicionado a los verdaderos supervivientes. "Mucha gente ha afirmado que les hizo daño", ha comentado Eduard. "Supervivientes dijeron que era un impostor y que no entendían cómo no se habían dado cuenta antes de que todo era una farsa". Nathalie Poza, sin embargo, ha presentado una perspectiva más neutral: "Nosotros no podemos juzgar a los personajes. En la familia de Marco, seguramente se justificarían diciendo que estaban dando voz a los deportados, quienes de otra manera habrían permanecido más silenciados".

En otro orden de cosas, interpretar a un personaje tan complejo como Enric Marco ha requirido un esfuerzo físico y emocional notable por parte de Eduard Fernández. El actor ha confesado que llegó a engordar 16 kilos y se afeitó la cabeza para lograr una transformación completa: "Me volví loco con Marco, pero de una manera lúdica. Hacía de mi personaje fuera de la grabación con mis compañeros, y ellos se divertían mucho. Jugaba con el personaje en la vida real". Nathalie, por su parte, ha hablado sobre cómo se mete en la piel de sus personajes: "Tienes que mirar el mundo a través de los ojos de tu personaje. Tras hacer un papel, empiezas a fijarte en personas o cosas que antes nunca habrías notado".

Reconocimiento a una interpretación magistral

Pablo Motos, tras haber visto ya la película, no ha escatimado en elogios hacia el trabajo de Eduard Fernández: "Tienes una mirada ahí, en la escena donde te descubren, que es increíble. Te tienen que dar otro Goya por ese trabajo". Nathalie no ha dudado y se ha dudado a este alago a su compañero: "Ese plano es puro cine". Eduard ha concluido la entrevista destacando el trabajo de los directores Aitor Arregi y Jon Garaño, a quienes ha calificado de "la elegancia en persona". El actor también ha compartido una anécdota sobre su madre, quien, según él, tenía una increíble habilidad para leer a las personas. "Era un genio. Adivinaba cosas solo con fijarse en los gestos. Era increíble, y creo que de ella me viene a mí algo de esa capacidad".