Nathalie Poza: de su boda frustrada a un pasado marcado por la anorexia y los abusos sexuales

Pablo Motos ha invitado este miércoles a ‘El Hormiguero’ a Eduard Fernández y Nathalie Poza, después de dos días apostando por el público juvenil. Y es que, después de la rapera Ptazeta y el influencer enmascarado Ceciarmy, le llega el turno de divertirse con las hormigas de Antena 3 a la pareja de actores que está de promoción con su nueva película ‘Marco’. La pareja en el set de rodaje se ha adentrado en una increíble historia basada en la vida de Enric Marco Batlle, que hizo creer al mundo que había sobrevivido a un campo de concentración nazi. La cinta se estrena en los cines el próximo 8 de noviembre y sobre ella hablarán los actores, que ya se han sentado en otras ocasiones en ‘El Hormiguero’.

Los actores Javier Gutiérrez y Nathalie Poza Atresmedia

Con dos premios Goya en su estantería, la actriz madrileña de 52 años ha pasado por mucho a lo largo de su vida. Lleva más de dos décadas dedicada al mundo de la interpretación, una profesión a la que se ha entregado desde el teatro, el cine y la televisión. Su palmarés evidencia el respaldo de la crítica a su buen trabajo, tras debutar en 2002, siendo un año más tarde nominada a su primer Goya por ‘Días de fútbol’, galardón que se llevó a casa a Mejor Actriz en 2017 por ‘No sé decir adiós’. Cuatro años después se llevó otro, a Mejor actriz de reparto en ‘La boda de Rosa’ en 2021. Pero antes la habíamos visto como profesora en ‘Médico de familia’ o en ‘Policías, en el corazón de la calle’, por citar tan solo algunas de las series en las que ha trabajado.

Pero no solo en el mundo de la actuación ha encontrado la fortuna Nathalie Poza. En el amor también le sonríe la vida. Muchos recuerdan su romance con Gonzalo de Castro, también actor, con el que estuvo saliendo en 2003 durante cinco años. Después conquistó su corazón Nando Abril, el diseñador industrial con el que continúa compartiendo sus día y con el que planea su paso por el altar. Aunque bueno, la organización parece que se ha atascado y su intercambio de alianzas se está resintiendo más de lo esperado y es que él hincó rodilla en el suelo y le ofreció el anillo y continúa esperando el gran día: “Han pasado ocho años para desgracia de mi pareja, que se queja de que le he engañado. Tengo el anillo, pero no me he casado. Lo que me da miedo precisamente es la ceremonia", aseguraba tres años atrás cuando promocionaba ‘La boda de Rosa’ y la suya era siempre sacada en la conversación.

Pero no todo en la vida de Nathalie Poza ha sido color de rosa. Claro está, también ha atravesado por capítulos oscuros, como su lucha contra los trastornos alimenticios o aquella vez en la que fue víctima de acoso sexual por parte de un director. “He pasado etapas muy desnortada y de adolescente tuve trastornos alimenticios muy fuertes. Se puso de moda vomitar y, aunque estaba monísima, me veía muy gorda. Me he castigado mucho por la anorexia durante muchos años”, decía en ‘XL Semanal’, donde denunciaba que “no hay nada más terrible que un productor te pida que adelgaces cinco kilos”. También aseguró en otra entrevista que “tenía un desprecio por mi cuerpo brutal. Y de alguna manera estoy volviendo a casa, que es volver al cuerpo. Y por eso todos los días practico disciplinas para honrarlo, para cuidarlo. Estamos metidos en este contenedor del que nos vamos a ir algún día, tenemos que cuidarlo”, decía ahora con una actitud más positiva hacia su físico.

La actriz Nathalie Poza en una entrevista para Marta Robles larazon Connie G. Santos

Pero no solo se topó con un productor, que sigue actualmente en activo, que incitaba a las actrices a ser más delgadas para encajar en sus propios estándares de belleza. También sufrió los abusos de un director de cine que sobrepasó la línea hasta cometer un delito de acoso sexual. Un capítulo que prefirió silenciar hasta que se hartó de callar: “Te das cuenta de que en el momento en el que te pasa, no lo cuentas y te quedas callada. Es muy curioso. A mí me pasó durante un corto, en el ensayo. El director me pidió una serie de ejercicios que nunca hice, por supuesto. Me marché y no rodé el corto. Creo que se director ya no trabaja, evidentemente. Es gente que se fagocita a sí misma”, detallaba Nathalie Poza, alertando no solo del acto de él, sino de la impasividad de ella. “No me di cuenta de que estaba él induciéndome a hacer algo para su propio… pero ni siquiera tuve la reflexión. Lo dejé pasar y pasé página (…) Las mujeres pensamos que hay cosas que te pueden pasar. Es algo cultural. Algo bestia nunca me ha pasado, porque tengo muy mala leche. Pero todas sí que hemos vivido situaciones en las que, de alguna manera, tienes que marcar distancia o dejando claro que tú no eres ese tipo de mujer. Eso pasa en todas las profesiones. Eso me lo contó mi madre, que era francesa. Cuando llegó a España, vivió situaciones indecentes. Me decía que, por ser mujer, parecía que un hombre te podía meter la mano en el bolsillo. Estas conversaciones ahora salen más entre mujeres y hay que dar por sentado que no es normal que sucedan determinadas cosas. No es normal que haya que decirle a un señor que va en el Metro ‘Siéntese bien y no me toque’”, denunciaba la actriz, que quiere concienciar al resto a la necesidad de alzar la voz, de no quedarse calladas ante tales situaciones.