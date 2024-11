⁠Edurne recuerda en ‘Late Xou’ su momento más extraño con una fan: “Fue algo horrible…”

La cantante Edurne ha protagonizado uno de los momentos más divertidos de 'Late Xou', el programa de Marc Giró en La 2 de TVE. Durante su visita al programa, la artista española no solo ha hablado sobre su nuevo álbum, "Éxtasis", y su vida en Italia junto a su marido, el futbolista David de Gea, sino que también ha confesado algunos de los episodios más vergonzosos de su vida, arrancando risas y aplausos del público.

En medio de un juego planteado por Marc Giró, donde Edurne ha recibía un funko pop por cada pregunta respondida, el presentador le ha lanzado una curiosa pregunta: "¿Cuándo fue la última vez que pasaste mucha vergüenza?". La cantante, sin dudarlo, ha compartido dos anécdotas que han dejado al público sorprendido a la par que muerto de la risa. Primero, ha relatado un episodio reciente en el que un fan rechazó hacerse una foto con ella, pese a que fue la propia Edurne quien lo propuso. Sin embargo, el momento que más marcó a la artista ocurrió años atrás, durante su participación en el musical 'Grease'.

La exconcursante de la cuarta edición de 'Operación Triunfo' ha explicado que tras una agotadora jornada de doble función, salió del teatro para encontrarse con un grupo de fans que la esperaban. En ese estado de agotamiento, su mente le jugó una mala pasada. "Quería decirle a una chica ‘guapita’ o ‘guapura’, pero lo que salió fue ‘guaputa’”, ha confesado Edurne, generando una explosión de risas en el plató de Marc Giró. Asimismo, la cantante ha asegurado que el error fue completamente involuntario y que no podía creer lo que acababa de decir. "Yo no sabía dónde meterme. Fue horrible", ha explicado entre risas, recordando cómo intentó disculparse rápidamente con la fan. A pesar del bochorno, la artista ha asegurado que la seguidora se lo tomó con humor y no dejó de apoyarla.

Por otra parte, además de compartir este divertido momento, Edurne ha hablado sobre su experiencia viviendo en Italia desde que David de Gea fichó por la Fiorentina. Según ha explicado, aunque adaptarse a un nuevo país puede ser un desafío, está disfrutando de la cultura italiana y aprovechando para trabajar en sus proyectos musicales. "Éxtasis", su último proyecto musical, marca una nueva etapa en la carrera de la cantante, quien sigue consolidándose como una de las artistas más queridas en España y en Latinoamérica.