Chenoa da el salto a RTVE con un histórico concurso televisivo

La cantante Chenoa ha sido elegida como el presentadora de 'The Floor', el nuevo gran concurso de prime time de La 1. Esta decisión marca un importante movimiento en la carrera de la artista, quien da el salto desde su reciente participación en 'Operación Triunfo 2023' en Prime Video para asumir un rol principal en la televisión pública.

RTVE ha apostado fuerte por este formato, que ha sido un éxito internacional en 15 países y que ahora busca cautivar a la audiencia española con su innovadora propuesta. Producido en colaboración con Satisfaction Iberia, 'The Floor' representa un desafío tanto para los participantes como para su nueva presentadora, quien aportará su carisma y experiencia a este proyecto. Chenoa vuelve a la casa que vio nacer su carrera artística en 2001, cuando participó en la primera edición de 'Operación Triunfo'. Desde entonces, su trayectoria ha evolucionado, pasando de ser una reconocida cantante a un rostro habitual en la televisión. En los últimos años, ha trabajado en espacios de La 1 como 'La Noche D' (2022) y presentado especiales de fin de año como 'Feliz 2021' y 'Feliz 2023'.

Jurado de ''Tu cara me suena'' junto con el presentador Manel Fuentes Antena 3

Con 'The Floor', Chenoa asume un nuevo desafío profesional como conductora principal de un formato de gran envergadura, siguiendo los pasos de Manel Fuentes, quien lideró la primera etapa del programa en Antena 3. Esta oportunidad refuerza su posición como figura clave en el panorama televisivo actual, destacando su capacidad de conexión con el público y su versatilidad en formatos de entretenimiento como 'Tu cara me suena' de Atresmedia donde es parte del jurado.

¿Cómo funciona The Floor?

El programa se desarrolla en un tablero gigante compuesto por 100 casillas, cada una representando una categoría de conocimiento, desde deportes hasta cultura general. Cien participantes se enfrentan con un objetivo claro: conquistar el tablero y llevarse un premio de 100.000 euros. La mecánica es directa y emocionante. Un concursante desafía a un vecino en un duelo de preguntas sobre la categoría de su oponente. Los duelos, basados en imágenes, sonidos o preguntas rápidas, exigen agilidad mental y estrategia. Cada enfrentamiento dura 45 segundos y el perdedor abandona la competición, mientras que el ganador toma la casilla del derrotado. A medida que el juego avanza, las tensiones crecen. Las eliminaciones semanales reducen el tablero hasta que solo quede un participante, quien se coronará como el gran vencedor tras conquistar todas las casillas.

Manel Fuentes presenta 'The Floor' en Antena 3 Antena 3

Creado por Talpa Studios en Países Bajos, 'The Floor' ha sido adaptado en países como Estados Unidos, Francia y Alemania desde su debut en 2023. Ahora, TVE busca replicar ese éxito en España, apostando por un formato dinámico que mezcla conocimientos, estrategia y espectáculo. Con esta nueva etapa, el ente público no solo refuerza su oferta de entretenimiento, sino que también reitera su confianza en talentos como Chenoa, quien promete aportar frescura y cercanía a un programa que aspira a convertirse en uno de los favoritos del prime time en los próximos meses. Aún no tiene fecha de estreno confirmada.