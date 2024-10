Pepón Nieto desvela en 'Late Xou' su anécdota más extraña: "He llegado a acabar en comisaría..."

El actor Pepón Nieto ha hecho una confesión sorprendente durante su entrevista con Marc Giró en 'Late Xou' el pasado martes. Tras la visita de Lara Álvarez, Nieto se ha sentado en el sofá del programa para charlar sobre su carrera, las fiestas, y su vida personal. Durante la conversación, el actor ha revelado algunas anécdotas de su juventud y ha hablado con franqueza sobre su relación con las fiestas nocturnas, que lo acompañaron durante sus primeros años como actor.

"Irme de fiesta me ha salvado mucho, me ha quitado días de espera cuando empecé a ser actor", ha comentado Nieto, recordando aquellos tiempos en los que, tras realizar un casting, prefería salir a divertirse en lugar de quedarse en casa pendiente del teléfono. "Hacía un casting y me iba de fiesta hasta el domingo para no tener que esperar a que me llamaran, y ya tenía el lunes y martes de resaca", ha explicado, entre risas. El presentador, Marc Giró, no ha dudado en bromear al respecto: "Igual te llamaban y estabas de fiesta", ha dicho, provocando las carcajadas de Nieto y del público.

Uno de los momentos más sorprendentes de la entrevista ha sido cuando Pepón Nieto ha confesado que sus salidas nocturnas en ocasiones terminaron de manera inesperada. "Me gusta la calle, me gusta la fiesta", ha admitido el actor, antes de revelar que incluso llegó a acabar en comisaría tras alguna redada policial. "Me lo pasaba bien", ha reflexionado, aunque ha aclarado que estas experiencias no le resultaban problemáticas, sino que, en cierto modo, las veía como parte de su vida. "Son experiencias que acabas sumando y dices: esto igual me viene bien para meterme en algún personaje", ha comentado en tono jocoso.

Por otra parte, durante la entrevista, también ha habido tiempo para hablar de su trabajo actual en el teatro, específicamente de su participación en la obra "La comedia de los errores", en la que comparte escenario con Rulo Pardo. Pepón Nieto no ha dejado pasar la oportunidad de bromear sobre una de las escenas más cómicas de la obra, en la que su personaje termina chupándole el pie a "la dama con bigote", interpretada por Pardo. Este comentario ha desatado la risa durante unos minutos en el plató y ha dado pie a más bromas entre Marc Giró y el actor de "Los hombres de Paco".