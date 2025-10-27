'Equipo de Investigación' emite un especial sobre la DANA y reconstruye la catástrofe con grabaciones inéditas

El próximo miércoles 29 de octubre se cumplirá un año de la devastadora DANA que afectó a la Comunidad Valenciana dejando 229 muertos y dos desaparecidos hasta el momento. Por ello, cadenas de televisión como RTVE o À Punt han dado un vuelco a su programación para homenajear a las víctimas.

Atresmedia también se sumará a ellos y este martes 28 de octubre emitirá en laSexta un especial de 'Equipo de Investigación' bajo el título 'La historia de la DANA: las horas ausentes'. Esta entrega en cuestión, reconstruye minuto a minuto la gestión de la que ha sido la mayor catástrofe natural reciente en España. Todo ello, seis meses después de la primera reconstrucción televisiva realizada desde el programa que presenta Glòria Serra.

El programa se estrenará a partir de las 22:45 horas y, por primera vez, saldrán a la luz las grabaciones internas del Centro de Coordinación de Emergencias (CECOPI), que han sido incorporadas a la investigación judicial abierta en Catarroja.

De esta forma, 'Equipo de Investigación' pondrá en imágenes lo que investiga la Justicia: las horas claves en las que la Administración debatía cómo reaccionar mientras cientos de valencianos permanecían atrapados, sin aviso ni cobertura, luchando por sobrevivir. Asimismo, se llevará a cabo una reconstrucción definitiva y precisa, que cierra el círculo abierto hace seis meses con su primera emisión sobre lo sucedido en Valencia.

Así, este especial no solo busca ser un homenaje a las víctimas y una crónica de la tragedia, sino también un examen riguroso de la respuesta institucional. La magnitud de la tragedia desató una oleada de solidaridad ciudadana y, al mismo tiempo, una profunda controversia política y social, centrada en la tardía activación de las alertas a la población, un aspecto crucial que el reportaje buscará esclarecer.