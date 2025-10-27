À Punt programa este miércoles un especial del primer año de la dana

À Punt Radiotelevisió Valenciana ha preparado para este miércoles una programación especial de 17 horas en directo con motivo del primer aniversario de la dana del 29 de octubre de 2024, en la que se rendirá homenaje a las víctimas y a todos los voluntarios que ayudaron a los afectados.

El especial se iniciará a las 7 horas de la mañana y se prolongará hasta medianoche, con un "amplio despliegue humano y técnico que permitirá tener presencia en todas las comarcas más golpeadas por la barrancada", ha informado este lunes À Punt en un comunicado.

Comenzará con el informativo matinal "Les notícies del matí", en el que Amalia Sebastián trasladará cómo despiertan un año después de la dana las poblaciones que más sufrieron aquella fatídica jornada, que dará paso, a las 10 horas, al programa especial "Un any de la dana", con Clara Castelló, desde un set situado en el Ateneo de Paiporta, junto al barranco del Poyo.

Juanma Melero le acompañará desde el estudio 2 de Burjassot para acercar testimonios e historias personales de superación y esta cobertura especial contará con la visión de expertos sobre cómo avanza la reconstrucción, las lecciones aprendidas y el trabajo pendiente.

A las 14 horas el NTC Migdia, conducido por Rosa Romero, también desde el Ateneo de Paiporta, hará una revisión de las horas más críticas desde los puntos que fueron arrasados por la riada.

A las 16:30 horas continuará el programa especial con Mathies Muñoz, desde un set instalado en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, donde tendrá lugar el Funeral de Estado por las víctimas de la dana.

À Punt informa asimismo de que retransmitirá en directo el acto "para que todos los valencianos puedan seguir el homenaje y acompañar a los familiares de las 229 personas que perdieron la vida el 29 de octubre de 2024".

A las 21 horas, la edición NTC NIT se realizará desde el mismo set en el Museo de las Ciencias Príncipe Felipe, de la mano de Jordi Cabezas, con un repaso de la jornada y conectarán de nuevo con los pueblos damnificados.

Zoom, el programa de investigación de À Punt, será el primer espacio dedicado a la dana, con un especial este lunes, a las 22:30 horas, en las zonas afectadas por la barrancada, donde cerca de 36.000 personas tuvieron que ser rescatadas, algunas 'in extremis', y 11.000 viviendas quedaron destrozadas.