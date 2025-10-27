Manu quiere el rosco histórico de 'Pasapalabra' y lo toca con las manos por sexta vez

Cada vez está más cerca y tanto va el cántaro a la fuente que cualquier día Manu y Rosa podrían hacerse con el bote más alto de la historia de 'Pasapalabra'. Algo que ha estado a punto de suceder en el programa de este lunes.

Tan solo han pasado tres semanas desde que Manu se quedara por quinta vez a una palabra de completar El Rosco del concurso que cada tarde presenta Roberto Leal en Antena 3 y, en la última entrega, la letra Y le ha privado de llevarse los 2.302.000 euros que estaban en juego.

El concursante madrileño, el más longevo en los 25 años del formato tras haber superado los 360 programas de Orestes Barbero, ya prometía emociones fuertes al comenzar acertando cinco palabras del tirón en la última prueba.

En la primera vuelta, el madrileño ha conseguido sumar 18 aciertos, los mismos que su inseparable contrincante, Rosa. Sin embargo, ha sido la coruñesa quien ha tomado la iniciativa y se ha lanzado a por las 25 palabras, dejando el límite en 23 tras no estar segura de las dos letras restantes que le quedaban por delante.

Con las cartas sobre la mesa, el líder del equipo azul en el día de hoy, volvía a estar solo ante el peligro. Con segundos de sobra para pronunciar la palabra correcta, apareció una oportunidad de oro para terminar de hacer historia en el programa.

Nadie se podía imaginar que al empatar a 23 aciertos con la concursante coruñesa, Manu seguiría adelante, pero tenía opciones y, por sexta vez, ha llegado a 24 aciertos. Como es habitual, el presentador ha vuelto a leer la última pregunta, en este caso la Y, "apellido de la actriz que protagonizó la película 'La leyenda del diamante", el plató se ha llenado de silencio y el "no" del conductor sevillano ha caído como una losa sobre el plató.