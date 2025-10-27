RTVE sacude su parrilla: nuevas cancelaciones en "La Promesa" y "Valle Salvaje"

Si ves "La Promesa" o "Valle Salvaje" cada tarde en La 1, prepárate: esta semana RTVEvuelve a agitar su programación con más cambios de última hora. Lo que parecía ser una parrilla estable se ha visto alterada por motivos diversos, entre ellos, un funeral de Estado, un partido crucial de la Selección Española femenina y los ya clásicos reajustes en el calendario de emisiones.

La primera en caer ha sido "La Promesa", que se queda sin capítulo tanto el martes 28 como el miércoles 29 de octubre. ¿El motivo? El martes, el fútbol. El esperado encuentro entre España y Suecia por la UEFA Women’s Nations League ocupará el hueco de la ficción de época. El miércoles, la programación se vuelca con la retransmisión del funeral de Estado en memoria de las víctimas de la DANA de 2024 en la Comunidad Valenciana.

"Valle Salvaje", por su parte, sale algo mejor parada, aunque también perderá su capítulo del miércoles 29. A pesar de la confusión generada por una publicación errónea de RTVE, que insinuaba que pasaba a emitirse solo de lunes a jueves, la serie mantendrá su emisión de lunes a viernes, salvo excepciones como la de esta semana. Así lo ha confirmado la cadena, calmando a unos fans que ya temían recortes permanentes.

Lo curioso es que estas alteraciones llegan justo cuando "Valle Salvaje" está en uno de sus mejores momentos. La serie ha sido nominada a un Emmy Internacional como Mejor Telenovela, consolidando su crecimiento como la alternativa sólida a "La Promesa". Mientras tanto, sigue sumando récords de audiencia y consolidando su hueco en las tardes de La 1.

En total, se emitirán cuatro capítulos de "Valle Salvaje" (del 283 al 286) y tres de "La Promesa" (del 704 al 706), todos ellos en sus horarios habituales de 17:30 h y 18:30 h respectivamente. Eso sí, conviene estar atentos a los posibles ajustes de última hora, porque la sensación entre los espectadores es que cada semana puede ser una sorpresa.

En resumen, RTVE sigue jugando al ajedrez con su parrilla, y los espectadores, entre perplejos y resignados, tratan de seguirle el paso. Porque una cosa está clara: en la televisión pública, la única constante últimamente son los cambios.