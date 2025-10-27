Actualidad
Laura Pausini desvela sus anécdotas con Bono de U2 y Jim Carrey en 'El Hormiguero'
Pablo Motos ha celebrado el programa 3.000 con la visita de la cantante italiana
'El Hormiguero' ha alcanzado este lunes la cifra redonda de nada más y nada menos que 3.000 programas. Y este número tenía que celebrarse por todo lo alto, así que Pablo Motos ha llamado a Laura Pausini, apodada la "italiana más española", que después de tantos años es como si fuera de la familia del programa.
La cantante también está de celebración después de haber recibido el Billboard Icon Award 2025 y anunciar su próximo disco 'Yo canto 2', con el cual rendirá homenaje a los artistas que admira, 20 años después de lanzar su disco 'Yo canto', que contenía versiones de canciones italianas.
Y para ello ha presentado su nuevo single, la cover 'Mi historia entre tus dedos' del artista italiano Gianluca Grignani, una canción que aún canta en sus ratos libres y que "representa mucho el período de los años 90", en el que ella empezó su carrera artística. "Cuando salió pensé, por qué no me la dan a mí. Me encanta, tiene una melodía preciosa", ha comentado.
Asimismo, ha hablado de su relación con la música y la necesidad que siente de estar siempre sobre el escenario. Sin ir más lejos, tras acabar la gira de 2024 en diciembre de ese mismo año, tras unas pocas semanas en casa sentía que debía volver: "Mi casa es el escenario, me siento mejor ahí. Había prometido a mi familia que el 2025 hubiera sido más tranquilo, pero el 15 de enero me sentí muy aburrida, extrañaba el escenario".
Por otro lado, ha hablado de su pareja, Paolo Carta, que además es su guitarrista. Preguntada por su relación y las veces que suelen discutir, la cantante ha admitido que no suelen enfadarse, pero que durante uno de los conciertos "miró el trasero de una bailarina" y se lo ha echado en cara.
Asimismo, ha hablado de su caída tras bajar unas escaleras mientras estaba cantando en un concierto en Milán, asegurando que no sintió dolor: "Me asusté un poco porque todos me miraban. En realidad no he sentido nada, algunas semanas después tuve grandes moratones".
Durante la entrevista, también ha habido tiempo para las anécdotas. Entre ellas su encuentro con Bono de U2 en un ascensor en Nueva York. Ambos habían coincidido en un concierto anteriormente, pero ella pensaba que no la iba a reconocer y cuando la saludó no pudo evitar contárselo a sus amigas.
Así como ha recordado el día que Jim Carrey le pidió matrimonio durante una fiesta de Barbra Streisand en la que ella debía cantar una canción: "Vamos a esa fiesta, en la casa de nuestro productor, cuando termino de cantar, se levanta Jim Carrey y me dice: '¿quieres casarte conmigo?' Te daré la green card".
Próximos invitados
Martes 28 octubre: Leo Harlem
Miércoles 29 octubre: Arturo Valls y Christopher Lloyd
Jueves 30 octubre: Dani Martín
✕
Accede a tu cuenta para comentar