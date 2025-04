El camarero de 'First Dates' y su peculiar momento vivido con una soltera: "Matías es que estás en mi cabeza"

A la hora de organizar las miles de citas que se han desarrollado en su interior durante estos años, el restaurante de 'First Dates' siempre ha sabido contar con el decoro y la organización que requiere un programa de televisión de este tipo. El equipo del programa lleva desde 2016 encargándose de que solteros y solteras disfruten de una velada a la altura de las expectativas. Pero con lo que el plantel a veces no cuenta es con el factor sorpresa; pueden surgir momentos incómodos.

Yinaris en 'First Dates' Mediaset

Durante la entrega emitida este pasado jueves, Carlos Sobera recibía a Yinaris, de 24 años y orgullosamente sevillana. "Me gusta llamar la atención, soy muy explosiva", confesaba la soltera, estilista de profesión. Tras saludar al presentador, Yinaris puso la atención en Matías, camarero del restaurante de 'First Dates', asegurando encontrarle encantador. La respuesta del trabajador, sin embargo, le dejó un poco fría: "Esto es una relación de barman a clienta".

No fue capaz de olvidarle durante su cita

Para la cena de Yinaris, el programa decidió emparejarla con Joan, un chico que de primeras consiguió impresionar a la andaluza. "Es guapo, es guapo. No lo voy a negar", comentaba ella entre bastidores. La opinión de él acerca de la estilista también fue positiva, destacando que le había parecido "una chica muy sexy".

El momento impactante de la velada llegaba cuando los comensales hablaban de un tema esencial para ambos: el sexo. En el caso de Yinaris, su fantasía dejaba sin palabras a Joan, ya que tenía ganas de "hacerlo con cinco chicos porque dos no le aguantaban". Tras ver como el soltero se impactaba, ella añadía que "estaba segura de que él no le iba a aguantar, y por eso pedía cinco".

Joan y Yinaris en 'First Dates' Mediaset

Aunque en el reservado hayan podido tener un momento más íntimo, Yinaris no se ha visto convencida por la forma en la que Joan la besaba. "Matías es que estás en mi cabeza. No me puedo imaginar otros hombres", lamentó la sevillana, poniendo un punto final un tanto agridulce a su paso por el programa.