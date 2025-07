Una estrella de los 2000 apunta a Eurovisión como representante de España

Durante el 'CALATAFEST 2025', celebrado en el recinto ferial de Calatayud, uno de los grandes nombres del panorama musical de los años 2000 volvió a subirse a un escenario aragonés para revivir sus mayores éxitos. Entre ellos sonó el inolvidable 'Vive la vida', un tema que hizo vibrar las pistas de baile de toda España a comienzos del siglo XXI. Se trata de Manel Moreno Tornero, más conocido artísticamente como 'El Gusanito', quien aprovechó la ocasión para anunciar que participará en la próxima edición del Benidorm Fest en el 2026. El artista busca seguir los pasos de otra figura icónica de aquella década, Melody, que el pasado febrero logró alzarse con el micrófono de bronce y representó a España en la 69ª edición de Eurovisión, celebrada en Basilea. Pese a su carisma, el resultado final no fue el esperado, pero reavivó el interés por los referentes musicales de principios de siglo como es el caso de Manel. El barcelonés participará con la canción 'Verbena de verano' y afirma que le va a gustar mucho a todos los españoles y españolas.

¿Quién es el Gusanito?

Manel Moreno Tornero, conocido artísticamente como Gusanito, nació el 6 de noviembre de 1984 en Sant Boi de Llobregat (Barcelona) y creció influenciado por sus raíces andaluzas. En plena euforia musical de los 2000, se hizo popular con temas veraniegos como 'El movimiento del amor', 'Bora Bora', 'Niña' o 'Vive la vida', este último incluido en la banda sonora del videojuego FIFA 2005. Su estilo mezclaba flamenquito, pop y ritmos de discoteca, lo que lo convirtió en un fenómeno durante varias temporadas estivales. En 2006 lanzó su único disco, pero una serie de problemas contractuales con un sello de Madrid truncaron su carrera justo cuando promocionaba el álbum. Obligado por contrato a mantenerse inactivo bajo su nombre artístico, y en un momento donde el reguetón desplazaba el pop rumbero de moda, su figura desapareció del panorama musical. Durante un tiempo, trabajó en una hamburguesería en la costa catalana, pero nunca abandonó del todo su vínculo con la música.

En los últimos años, Gusanito ha retomado su faceta musical con colaboraciones y nuevos lanzamientos. Ha remasterizado uno de sus éxitos más recordados, 'El movimiento del amor', junto a Son del Barrio y Marina (exintegrante de Las Chuches). También ha lanzado nuevos temas como Fendi, junto a Soto Asa, y María, junto a Reche Flores y El Moes. Aunque en su día no pudo participar en La Voz por motivos laborales, mantiene contacto con productores de la escena urbana actual, como Juan Magán, con quien le une una estrecha amistad. Actualmente, continúa promocionando nueva música, con la intención de recuperar parte del brillo que tuvo en los 2000.

Así son las bases del Benidorm Fest 2026

El 'Benidorm Fest' 2026 es la quinta edición del certamen organizado por RTVE para seleccionar al representante de España en el Festival de Eurovisión 2026. Podrán participar autores, compositores e intérpretes mayores de 16 años con nacionalidad o residencia permanente en España. Las canciones deberán ser originales e inéditas, no pudiendo haber sido difundidas antes del 1 de septiembre de 2025. La duración debe estar entre 2:30 y 3 minutos, incluir letra en castellano o lenguas cooficiales (con un máximo del 40% en idiomas extranjeros) y cumplir con requisitos técnicos, éticos y de calidad. Quedan excluidas las propuestas con contenido ofensivo, político, publicitario o ya comprometidas con otro país. Las interpretaciones serán en directo, sin instrumentos ni efectos vocales. El proceso de selección consta de cuatro fases: inscripción, valoración de propuestas, semifinales y final. Las inscripciones estarán abiertas del 5 de junio al 24 de septiembre de 2025, ya sea vía formulario web o por invitación directa de RTVE. Un jurado seleccionará hasta 16 propuestas más 6 suplentes. Las galas serán emitidas en directo y el sistema de votación será mixto: 50% jurado profesional y 50% público (25% televoto + 25% jurado demoscópico). RTVE podrá descalificar a quienes incumplan las bases, y los participantes deberán aceptar compromisos de promoción y cesión de derechos de imagen, voz y canción a RTVE y a la UER. Los participantes del 'Benidorm Fest' 2026 deben firmar la aceptación expresa de las bases. Si tienen contratos con discográficas, editoriales o agencias de representación, estas también deberán aceptar los términos. Los seleccionados deberán ceder a RTVE los derechos de explotación de sus obras: reproducción, comunicación pública, distribución y transformación, sin límite temporal ni territorial. Se comprometen también a participar en eventos promocionales como el Benidorm Summer Fest, Galas de Navidad y otras actividades de RTVE, aunque no resulten ganadores. RTVE tendrá el control sobre la difusión de actuaciones en plataformas como YouTube, con un reparto del 50% de la monetización. La candidatura ganadora representará a España en Eurovisión 2026 y deberá estar disponible para viajes, ensayos, promoción y actos institucionales hasta julio de 2026. Además, deberán colaborar en la siguiente edición del festival, previsiblemente en 2027. El premio asciende a 150.000 € brutos, distribuidos en 100.000 € para el artista o grupo y 50.000 € para el/los autor/es. RTVE podrá sustituir al ganador si existen causas justificadas. Participar implica la aceptación total de estas bases y de las decisiones inapelables de RTVE. Las propuestas no seleccionadas no serán devueltas, pero recuperarán su disponibilidad. Finalmente, RTVE y UER tendrán los derechos sobre todo el contenido generado, incluyendo bastidores, ruedas de prensa y promoción, y su uso futuro será posible en todos los medios y plataformas.