Fani Carbajo, en 'Socialité': "Se lo han contado a sus amigos"

Este sábado, tal y como os hemos contado en LA RAZÓN, el programa de Telecinco 'Socialité' aportó una información sorprendente acerca de una de las estrellas del momento de la Televisión en España. Según las colaboradoras, Fani Carbajo y Sofía Suescun, el sevillano estaría conociendo a Marta Díaz, una de las influencers más conocidas en nuestro país.

De hecho, durante la emisión del programa de ayer, en una de las conexiones Fani Carbajo aseguró: "Sé de quién está hablando Sofía, de la supuesta novia de Montoya. Ha quedado mucho con él últimamente, se han ido a comer, a cenar, han grabado tik toks, han tenido varias quedadas los dos solos. Puede ser que se estén conociendo''.

Nuevos detalles al respecto

En el programa de este domingo, como era de esperar y después del bombazo en redes sociales que se generó ayer, la protagonista de dar esta información ha vuelto a ser de la partida. "Es normal que lo desmientan porque todavía no se sabe si van a afianzar la relación o no, pero no pueden desmentir que han quedado y se han estado conociendo, ósea que no lo desmientan'', explica Fani Carbajo.

Además, la colaboradora de 'Socialité' añade: ''Yo tengo amigos en común con ellos, y es verdad que tanto él como ella han ido diciendo que han estado juntos, que se han visto...No pasa nada no sé dónde está el problema, están solteros. Lo único malo, Montoya que ha negado el beso de Anita, pero si no está con una ni con otra...''.

Una situación que es desmentida

''He estado hablando con amigos, lo hemos estado comentando. Me parece una tontería que lo estén negando cuando han quedado. No puede ser que te estés enrollando con tu ex, dándole falsas esperanzas detrás de una cámara y delante de la cámara quedar bien delante de la audiencia y delante de Marta'', puntualizó la colaboradora durante su intervención.

Igualmente, Fani Carbajo quiso ponerse en la piel de la influencer española ante esta situación y concluyó: ''Ella lo ha desmentido porque tenemos gente en común, creo que le ha sentado mal, pero no de dolor, de estar defraudada o decepcionada. Si esto tiene que salir va a salir tarde o temprano''.