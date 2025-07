Guerra de bañadores: la respuesta de 'Zapeando' a un reportero de Canal Sur

Los reportajes de Jero González en el programa matutino de Toñi Moreno en Canal Sur, 'Hoy en Día', se han convertido en la cita más esperada por los colaboradores del programa y el equipo de 'Zapeando'. El reportero suele ser el encargado de conectar con el plató desde la playa, la piscina o cualquier lugar en el que uno se pueda bañar.

Esta característica se une a su pasión por estrenar bañador en cada conexión y, desde el programa de laSexta, ya le han bautizado como "Mister Alcachofa mojada".

En el programa del pasado viernes, Toñi Moreno conectó con él para hablar de unos baños medicinales, pero con un objetivo claro: "Vivo para ver el bañador, vaya temporada nos has dado con los bañadores".

El momento se hizo esperar, pues el plano mostraba al reportero escondido de cintura para abajo, que comenzaba su directo alzando las expectativas: "No sé si llevo bañador o no".

"Veo que no te mueves del ángulo donde estás, no sé si es que no te puedes mover porque no llevas bañador. Nuestros compañeros de 'Zapeando' están esperando tu momento para ponerlo esta tarde", respondía la presentadora.

Tras llevar a cabo su primer cometido y hablar de la villa termal granadina de La Malahá, el reportero mostró el bañador que había elegido para la ocasión, pero que dejó un mal sabor de boca en sus compañeros, que no se creían que llevara un simple traje de baño que le cubría hasta las rodillas.

Sin embargo, Jero todavía tenía mucho que mostrar y animado por los coros del plató, que le alentaban para que se lo quitara, enseñó el otro bañador que llevaba debajo, más ceñido y con el logo del programa en la parte trasera.

Ante esto, Toñi Moreno, que no podía reprimir la risa, le mencionó que tenía "miedo de que te llamen los de 'Zapeando' para que te vayas a trabajar con ellos", pero el reportero lo tenía claro e insinuó que "no hay ceros para que yo me vaya de este programa".

La respuesta del programa de Dani Mateo, Quique Peinado y compañía no se ha hecho esperar y Miki Nadal le ha bajado los humos mostrando una foto de él mismo con un bañador con la 'z' de Zapeando: "Jero, no te flipes, lo de llevar un bañador con el logo del programa en el que trabajas no es idea tuya".