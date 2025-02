Guillermo, el nadador con síndrome de Down que ha batido más de 50 récords mundiales: "Mi sueño es ir a unos Juegos Paralímpicos"

A sus 21 años, Guillermo Gracia se ha convertido en un referente del deporte inclusivo, demostrando que la perseverancia y la pasión pueden romper cualquier barrera. Nacido en Cáceres y con síndrome de Down, este joven nadador ha logrado más de 50 récords mundiales y más de 20 títulos en su categoría, dejando claro que su discapacidad no define sus límites.

Su historia comenzó cuando su madre, Lorena, lo inscribió en terapia acuática con tan solo tres meses de vida. Lo que empezó como un ejercicio de estimulación temprana se transformó en una pasión inquebrantable. "Él comenzó a nadar para estimular su desarrollo, pero enseguida vimos que tenía un talento natural para el agua", ha contado Lorena, su mayor apoyo y compañera de vida, en el plató de 'Y ahora Sonsoles'. A los 15 años, Guillermo ya era campeón del mundo. Hoy, seis años después, su palmarés es impresionante: más de 54 récords mundiales, 50 medallas y una determinación que ha captado la atención incluso del Rey Felipe VI, quien lo felicitó personalmente en un encuentro donde lo llamó "campeón". "Me preguntó cuántos récords tenía y le dije que había perdido la cuenta", ha recordado Guillermo entre risas a Sonsoles Ónega.

A pesar de sus logros, Guillermo enfrenta un desafío que va más allá de la piscina. Su gran sueño es competir en los Juegos Paralímpicos, pero actualmente esta competición no incluye una categoría específica para atletas con síndrome de Down. "Ojalá cambie y pueda ir, sería mi sueño. Mi federación está luchando para que esto sea posible", ha explica Guillermo en el plató de Antena 3. Se espera que para Los Ángeles 2028 se revise esta normativa, abriendo la puerta a más deportistas como él. Mientras tanto, Guillermo mantiene una rutina de entrenamiento intensa: dos horas diarias, por la mañana y por la tarde. Además de nadar, estudia para unas oposiciones de mantenimiento, entrena a niños en su club de natación y ofrece charlas motivacionales. "No paro nunca", ha afirmado con una sonrisa contagiosa.

Sonsoles Ónega junto a Guillermo y su madre en 'Y ahora Sonsoles'

Un ejemplo de superación y resiliencia

Guillermo es mucho más que un atleta de élite. Su carisma le ha permitido conectar con personalidades del mundo del deporte y la música, como Florentino Pérez, quien le regaló una camiseta del Real Madrid, o artistas como Vicco y Abraham Mateo, de quien es fan. Su lema de vida, "Mi capacidad es mayor que mi discapacidad", refleja su espíritu luchador. "Nunca le hemos puesto límites, él hace todo lo que se propone", ha afirmado su madre. Y así lo demuestra cada día, no solo en el agua, sino en cada aspecto de su vida. "Siempre me han tratado como un superhéroe, y eso me encanta", ha afirmado Guillermo, un campeón que no solo rompe récords, sino también estereotipos. A parte de pedir que las personas con síndrome de Down puedan ir a unos Juegos Paralímpicos, Lorena, la madre de Guillermo ha mandado al final de la entrevista un claro mensaje: "Estaría bien que se promoviera que estos niños y no tan niños tengan mayores ayudas económicas porque lo necesitan. Dinero y patrocinio es fundamental para ellos".