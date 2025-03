Han pasado más de 10 años y sigue siendo la número 1 para Manel Fuentes: "Rozó la perfección"

El 28 de septiembre de 2011, Antena 3 hacía una apuesta muy fuerte por un formato televisivo sorprendente, que ponía a prueba la capacidad actoral y musical de las celebridades de nuestro país, ya que no solo había que cantar de manera decente, sino que la imitación del personaje adquiere un valor añadido diferencial para la valoración de un jurado que ha sufrido muchas modificaciones a lo largo de las once ediciones emitidas en el Prime Time de Atresmedia. "Tu cara me suena" llegará a la parrilla televisiva del canal principal de Atresmedia en las próximas semanas, previsiblemente una vez que termine la emisión de la quinta edición de "El Desafío" y los nuevos concursantes tienen la difícil tarea de hacer olvidar a Roko, ganadora de la segunda edición del concurso de Antena 3 y que para el maestro de ceremonias del certamen de la canción e imitación, Manel Fuentes, la cantante de Alcalá la Real (Jaén) sigue siendo la mejor participante de la historia del programa.

Su número 1

"La mejor interpretación y, por tanto, la mejor imitación, es Roko. Sigue ostentando el número uno. Siempre lo digo. Creo que era la perfección", ha comentado recientemente Manel Fuentes a pocas semanas de la edición número 12 de "Tu cara me suena" comience a emitirse en el prime time de los viernes en Antena 3. La intérprete jienense arrasó en su temporada y veremos si Ana Guerra, Bertín Osborne, Yenesi, Manu Baqueiro, Esperansa Grasia, Gisela, Goyo Jiménez, Melani García y Mikel Herzog Jr. (concursante esta próxima temporada), pueden superar a Roko y quitarle el primer puesto histórico según el criterio de Manel Fuentes.

Con apenas 23 años, Roko sorprendió a todos los presentes en "Tu cara me suena" desde la primera gala, en la que interpretó e imitó la canción "These Boots Are Made for Walkin", de Nancy Sinatra, consiguiendo la máxima puntuación de todo el jurado, salvó Àngel Llàcer que le dió un notorio 9. Además de la primera gala, la andaluza ganó la novena tras cantar "Euphoria", de Loreen en una gala especial"Eurovisión". En la final, arrasó con "Goldfinger", de Shirley Bassey, consiguiendo el 54% de los votos para convertirse en la segunda ganadora de la historia del programa, en un podio que completaron Daniel Diges y Arturo Valls, que revolucionó el plató con "Boys (Summertime Love)", de Sabrina.

Resultados de Roko en la segunda temporada de "Tu cara me suena"