"No bromees con esto": La advertencia que hizo que Genoveva Casanova no pudiera hacer la apnea en "El Desafío"

"El Desafío" ha puesto a prueba la resistencia de sus concursantes con retos extremos, pero este viernes el programa tuvo que aclarar por qué Genoveva Casanova no pudo participar en la apnea, una de las pruebas más exigentes del concurso. A pesar de haber entrenado para sumergirse en el tanque, la modelo mexicana recibió una prohibición médica tajante.

Genoveva sufrió en agosto de 2023 una embolia pulmonar que derivó en un infarto pulmonar y un derrame. Pasó ocho días hospitalizada y, aunque recibió el alta, su recuperación ha sido larga. La actual edición de "El Desafío" se grabó a principios de 2024, por lo que su estado de salud seguía siendo un factor determinante.

Para poder realizar la apnea, la modelo se sometió a un proceso de rehabilitación pulmonar y el programa retrasó la prueba hasta el último momento para darle margen. Sin embargo, en su última revisión médica descubrieron que aún tenía trombos en los pulmones, lo que hacía imposible que se enfrentara al reto.

"Estuve haciendo rehabilitación pulmonar, tratando de estar lista, pero el viernes pasado me hicieron una ecografía y sigue habiendo trombos en el pulmón", explicó la concursante ante el resto de sus compañeros y el presentador, Roberto Leal.

La negativa de los médicos fue rotunda. "No bromees con esto", le advirtió su doctora, dejando claro que no podía arriesgarse. "No es que te lo hayan desaconsejado, es que te lo han prohibido terminantemente", insistió Roberto Leal durante el programa.

A pesar de no haber podido superar este reto, Genoveva Casanova ha seguido participando en el resto de pruebas del programa, demostrando su compromiso con "El Desafío" y dejando claro que, aunque su salud le impidió sumergirse en la apnea, su determinación sigue intacta.